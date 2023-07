Grandi ascolti per la BBC per la finale maschile di Wimbledon

Il record di ascolti in UK resta la vittoria 2016 di Murray

La finale di Wimbledon Alcaraz – Djokovic è stata un successo anche per la BBC, storico broadcaster del torneo londinese. Secondo quanto riportato alla stampa nazionale, la vittoria del giovane n.1 spagnolo sul grande campione serbo ha toccato dei picchi d’ascolto altissimi, avvicinando il record assoluto segnato nel 2016, quando Andy Murray vinse per la seconda volta i Championships.

La BBC ha comunicato che un totale di 15 milioni di persone hanno guardato la finale nel Regno Unito, con un picco di spettatori di 11,3 milioni su BBC One, mentre la partita è stata trasmessa in streaming 4,1 milioni di volte su BBC iPlayer e BBC Sport online. Il picco di pubblico di 11,3 milioni è il più alto da quando Andy Murray ha sconfitto Milos Raonic nella finale del 2016. In quell’occasione il picco di ascolti televisivi ha toccato i 13,3 milioni.

Il direttore del dipartimento sportivo dell’emittente pubblica britannica, Barbara Slater, ha dichiarato: “È fantastico vedere che siamo stati in grado di soddisfare le richieste di visualizzazione del pubblico, con aumenti significativi dello streaming delle finali sia maschili che femminili e un enorme picco su BBC One domenica. Siamo costantemente impegnati a portare la migliore copertura di Wimbledon al pubblico di tutto il Regno Unito, quindi sono enormemente orgogliosa”.

Anche i dati tv britannici sembrano confermare quanto il pubblico sia interessato al tennis e personaggio Alcaraz, nuovo volto del tennis maschile che sembra destinato a raccogliere l’eredità di Roger Federer come tennista più amato dagli appassionati globali. Per questo sarà interessante vedere il premio ATP di fine stagione per il tennista più votato dai fan.