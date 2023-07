ATP 250 Gstaad e Bastad: Il programma completo di Martedì 18 Luglio 2023. Fognini esordisce con Ramos Vinolas, l’azzurro insegue nelle quote per la vittoria

Dopo l’infortunio di Parigi che l’ha costretto a saltare la stagione su erba, Fabio Fognini si prepara a tornare in campo nell’ATP di Gstaad. Sulla terra rossa elvetica, il tennista ligure farà il suo esordio contro Albert Ramos-Vinolas, in un match dove i pronostici lo vedono leggermente indietro: una vittoria dell’azzurro è infatti vista a 1,97 e 2,03, mentre lo spagnolo è offerto a 1,75. Ramos avanti anche per la conquista del primo set a 1,80, contro Fognini a 1,95.

Per quanto riguarda il set betting, una vittoria in due set di Fognini si gioca a 3,15, mentre un successo in tre set vale 4,45 la posta. Il 2-0 in favore di Ramos è invece visto a 2,75.

ATP 250 Gstaad

Roy Emerson Arena – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Arthur Rinderknech vs [Q] Facundo Bagnis

2. Arthur Fils vs [WC] Dominic Stricker (non prima ore: 12:00)

3. Albert Ramos-Vinolas vs [WC] Fabio Fognini (non prima ore: 15:00)

4. Stan Wawrinka vs [6] Roberto Carballes Baena (non prima ore: 17:30)

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Pedro Cachin vs Taro Daniel

2. [7] Mikael Ymer vs Juan Pablo Varillas

3. N.Sriram Balaji / Zhizhen Zhang vs Constantin Frantzen / Hendrik Jebens (non prima ore: 14:00)

4. Nicolas Barrientos / Juan Sebastian Cabal vs [3] Robin Haase / Philipp Oswald (non prima ore: 16:00)

ATP 250 Bastad

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Jozef Kovalik vs [7] Alejandro Davidovich Fokina

2. [WC] Elias Ymer vs [WC] Leo Borg (non prima ore: 12:00)

3. [5] Alexander Zverev vs Alex Molcan

4. Matteo Arnaldi vs Emil Ruusuvuori

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Dusan Lajovic vs [Q] Filip Misolic

2. [8] Sebastian Baez vs Federico Coria

3. Juan Manuel Cerundolo vs Alexander Shevchenko

4. Sebastian Ofner vs [6] Tomas Martin Etcheverry

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Victor Vlad Cornea / Sergio Martos Gornes vs Francisco Cabral / Rafael Matos

2. Sander Arends / David Pel vs [WC] Filip Bergevi / Dragos Nicolae Madaras

3. Marco Cecchinato vs [Q] Pavel Kotov

4. [Q] Hugo Dellien vs Bernabe Zapata Miralles

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Alexander Erler / Lucas Miedler vs Ariel Behar / Orlando Luz