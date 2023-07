WImbledon: Parlano Carlos Alcaraz e Novak Djokovic dopo la finale (con il video della partita)

Carlos Alcaraz : “È un sogno diventato realtà. Vincere è sempre bello ma farlo qui ha un sapore diverso. Anche se avessi perso oggi, entrare in finale di un torno con questa storia e questo prestigio rimane un’emozione incredibile, un sogno”.

Giocare su questi campi è incredibile, sinceramente non mi aspettavo di arrivare così in fretta a questo livello. Sono molto fiero di me, del mio team e del lavoro che facciamo ogni giorno. Dopo il primo set ho pensato che dovevo alzare il livello, non potevo deludere me stesso ed il pubblico”.

Devo esprimere tutto il mio rispetto per Djokovic. Mi ispiri tantissimo, ho iniziato a giocare a tennis guardando a te. Quando io ero un neonato tu già vincevi tornei in giro per il mondo. La forma in cui sei è incredibile, hai 36 anni ma sembra che ne hai 26.

Mi sto innamorando di questa superficie. Sinceramente non mi aspettavo di giocare a livello sull’erba, dove ho giocato solo quattro livelli. Ripeto, è un sogno che diventa realtà. Il lavoro che stiamo facendo funziona e sono contento di imparare così in fretta”.

Novak Djokovic : “Buon pomeriggio a tutti. Non è un buon pomeriggio per me. Carlos, devo cominciare con i complimenti. Che qualità quando hai dovuto servire per il match, nei sei uscito con colpi vincenti nel momento di chiudere. Pensavo che avrei avuto problemi contro di te, ma sulla terra o sul cemento. Complimenti per come hai saputo adattarti alla superficie. Incredibile quello che hai fatto fin dal Queen’s con pochissima esperienza su questa esperienza. Complimenti anche al team.

“Io? Non è mai bello perdere partite come questa, però quando le emozioni si saranno quietate sarò molto grato, perché in passato ho vinto tanti titoli e partite lottati. Ricordo i due match point annullati nel 2019 con Federer, avrei dovuto perdere qualche finale. Adesso siamo pari“.

Mi piacerebbe essere orgoglioso di questa stagione, magari lo sarò domattina, oggi non tanto. Quando si è così vicini è dura da mandar giù. Questi sono i momenti per cui si lavora ogni giorno. I grandi palcoscenici, i campi più importanti del mondo. Sono stato benedetto per aver giocato tante partite importanti della mia carriera. Oggi non ho vinto, ma ho perso con un grande giocatore cui devo fare i complimenti. Bello vedere mio figlio ancora lì e sorridente. Vi amo, grazie per il supporto. Vi abbraccio e sarà bello abbracciarci“.