Wimbledon: I risultati con il dettaglio del Day 14. LIVE la finale del singolare maschile tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic (Live)

Wimbledon – Finali – erba

Il match deve ancora iniziare

Wimbledon - Finale - chi vincerà? Alcaraz (3-0)

Alcaraz (3-1)

Alcaraz (3-2)

Djokovic (3-0)

Djokovic (3-1)

Djokovic (3-2) View Results

Loading ... Loading ...

C. Alcarazvs N. Djokovic

S. Hunter / E. Mertens vs S-W. Hsieh / B. Strycova



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

T. Odavs A. Hewett

H. Searle vs Y. Demin



Il match deve ancora iniziare

B. Bryan / M. Bryan vs J. Blake / L. Hewitt



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

N. Vinkvs H. Davidson

Y. Kamiji / K. Montjane vs D. De Groot / J. Griffioen



Il match deve ancora iniziare

H. Klugman / I. Lacy vs A. Kovackova / L. Samsonova



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

L. Vujovicvs H Smart

N. Bartunkova vs C. Ngounoue



Il match deve ancora iniziare

B. Djuric / A. Gea vs J. Filip / G. Vulpitta



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

M. Cebanvs S. Suljic

C. Black / C. Wozniacki vs K. Clijsters / M. Hingis



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

N. Zimonjic/ R.P. Stubbsvs G. Rusedski/ C. Martinez

J Kovackova vs A. Penickova



Il match deve ancora iniziare

K. Kosaner vs M. Latak



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

J. Sibaivs E Griffiths

L Wright vs R. Lawlor



Il match deve ancora iniziare

R. Alame vs S. Balderrama



Il match deve ancora iniziare

I Ahmad vs D Ando



Il match deve ancora iniziare