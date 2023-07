ATP 250 Gstaad: Il Tabellone di qualificazione con il programma di domani. Presenza di tre azzurri

ATP 250 Gstaad – Tabellone Qualificazione – terra

1. [1] Jurij Rodionovvs [WC] Mika Brunold2. [2] Facundo Bagnisvs [WC] Kilian Feldbausch3. Marco Trungellitivs [5] Thiago Agustin Tirante4. [4] Thiago Seyboth Wildvs Zizou Bergs(non prima ore: 15:00)

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Maximilian Neuchrist vs [7] Ivan Gakhov

2. Geoffrey Blancaneaux vs [6] Raul Brancaccio

3. Federico Gaio vs [8] Hamad Medjedovic (non prima ore: 13:30)

4. [3] Otto Virtanen vs Alexander Weis