Wimbledon: il sorriso di Sinner! Batte Safiullin in quattro set e vola per la prima volta in semifinale in uno Slam

L’istantanea più bella di questo martedì di canicola infernale è il sorriso pieno, smagliante e rilassato di Jannik Sinner verso il suo angolo, appena dopo aver visto sfilare in corridoio l’ultima palla del rivale sul campo n.1 di Wimbledon. “Game Set Match Sinner”, è un momento che il top10 azzurro non dimenticherà mai, e nemmeno noi. Jannik ha sconfitto Roman Safiullin nei quarti di finale dei Championships col punteggio di 6-4 3-6 6-2 6-2 in 2 ore e 14 minuti di gioco, qualificandosi per la prima volta per la semifinale di uno Slam. Ora lo possiamo dire: Missione Compiuta. Jannik ha capitalizzato un tabellone molto interessante con una vittoria di sostanza, non scontata, ottenuta producendo un tennis di alto livello, superando la resistenza di un buonissimo Safiullin, sorpresa del torneo insieme a Chris Eubanks.

La prestazione di Sinner sarebbe stata perfetta se non fosse caduto in un pericoloso – e quasi inspiegabile – passaggio a vuoto quando era avanti di un set e di un break (3-1) nel secondo parziale. Un black out improvviso, arrivato probabilmente per un mix di un calo di tensione figlio del vantaggio e della superiorità netta ottenuta con uno strappo degno del miglior Pantani sullo Zoncolan, e per aver forse un filo rifiatato dopo una striscia di 12 punti di fila massacrando la palla a velocità folli. È in parte un film già visto: la prima non entra, scelte incerte, invece di continuare con quel che stava fruttando dividendi a molti zeri cerca qualcosa di diverso, che non funziona e diventa anche un messaggio per l’avversario. Subito si è irrigidito, il braccio meno sciolto, perde ritmo e campo, capo chino. Si becca un parziale di 5 game di fila e perde il set. Un set perso davvero male, crollato quando era in totale in controllo. È la conferma di come oggi Sinner riesca a toccare un livello di gioco supremo, ma anche di come il suo picco di prestazione si regga su di un equilibrio ancora instabile.

La bravura di Sinner è arrivata proprio qua, all’inizio del terzo set. Come i veri campioni, reset al sistema operativo, si riparte. Ha ritrovato velocemente serenità e focus, rimettendosi a spingere con grandissime qualità e intensità, imponendo di nuovo quel tennis in spinta formidabile per ritmo e profondità che ha stroncato la resistenza di Safiullin. 100% di punti vinti con la prima nel terzo set, palle break in ogni game. Si è ripreso il tempo di gioco, il campo, ha dominato al servizio e spinto di brutto in risposta. Si è ripreso il match, volando via subito poi nel quarto set, dove non c’è stata partita.

Quella macchia del secondo set perso, in quel modo, non può comunque guastare il giudizio di una splendida prestazione di Jannik. Per questi tutto l’incontro ha prodotto un forcing impressionante per qualità, una progressione inarrestabile a velocità folli. Col braccio sciolto, Jan può diventare un vero tsunami sportivo, e nonostante un Safiullin molto bravo nell’entrare nella palla dell’azzurro, spesso anche con buon anticipo e trovando angolo, non retto alla lunga, finendo sconfitto.

Sinner ha terminato la partita con 14 Ace e 2 doppi falli, 90% di punti vinti con la prima in campo (55% di prime, dato questo migliorabile), 36 vincenti e 20 errori. Numeri ottimi, che confermano la grande prestazione dell’azzurro, ancor più per aver giocato con anticipo e velocità media davvero elevata, quindi con una componente di rischio discretamente alta. Del resto, oggi Jannik aveva di fronte un rivale con un tennis piuttosto simile. Cercare molte variazioni era pericoloso, perché l’altro poteva trovare – e l’ha fatto – bei passanti, poteva prendere possesso dello scambio con il suo ottimo anticipo e angolare la palla con grande sicurezza. Appena Sinner è calato nella spinta, l’altro è stato bravo ad imporsi. Per questo Jannik oggi non doveva altro che imporre il suo tennis di pressione, perché superiore per cilindrata a quello del rivale, e cercare di tenere l’acceleratore a manetta il più possibile. Per fortuna, c’era riuscito e ha ottenuto una vittoria importante. In larghe fasi del match, la potenza e profondità del diritto, con angoli cross spettacolari, e pure gli strappi col rovescio, sono stati spaziali.

Una vittoria bella e meritata, in una partita nella quale aveva solo da perdere e con il rivale che ha confermato l’ottimo tennis mostrato in tutto il torneo. Adesso Jannik attende probabilmente Novak Djokovic, in quella che si preannuncia come un’affascinante rivincita della sfida di quarti 2022, nella quale l’azzurro si era portato due set avanti, prima di subire la rimonta del “Djoker”.

Sarà una semifinale durissima, ma andiamo a giocarla, speriamo con poca tensione e tantissima velocità di braccio.

Marco Mazzoni

SPECIAL SINNER 🇮🇹 The Italian reaches his first Grand Slam semi-final, beating Safiullin 6-4, 3-6, 6-2, 6-2#Wimbledon pic.twitter.com/n9dBHVCYCG — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2023

La cronaca

La partita inizia con il tetto chiuso e Safiullin alla battuta. Ottimo game, si scambia solo sul 40-0, quando una scivolata sotto rete condanna Jannik. 1-0 Safiullin. Più laborioso il primo game di Sinner, Safiullin risponde profondo, ed esplode la precisione del suo (ottimo) rovescio. Davvero grande pulizia all’impatto per il russo. 1 pari, con un Ace. La prima scossa arriva sul 2 pari. Sul 30 pari, Jannik in risposta spara un diritto cross impressionante per velocità e angolo, fantastico l’equilibrio all’impatto. Prima palla break, la cancella Roman disegnando il campo. Con un’altra ottima risposta, strappa una seconda chance, ma affonda un diritto inside out aggressivo. Si salva Safiullin, 3-2. Percentuali di prime palle non eccezionali per l’azzurro, ma vince 9 punti su 10 prime, molto rapido nel fare il passo avanti ed accelerare fortissimo, più netti finora i suoi turni di servizio. 3 pari. Entrambi impattano piuttosto bene sulla palla dell’altro, si gioca in effetti un po’ “allo specchio”, costruzione con i due fondamentali e accelerazioni sul ritmo sfruttando la prima palla più corta del rivale. 4 pari, Roman non mette la prima palla, commette un errore grave sul primo punto e Jannik gli “monta addosso” con un pressing molto robusto , 0-30. Con una risposta SPLENDIDA, Sinner strappa 3 palle break consecutive sullo 0-40. Il BREAK arriva sul 15-40, Jannik vince un braccio di ferro in scambio, con Roman costretto prima a rallentare e poi sbagliare in allungo col diritto. 5-4, può servire per primo set. La prima palla è potente, pure un Ace sul 30-0. Tre Set Point Sinner! Chiude con una seconda al corpo, non si è nemmeno scambiato in un game dominato, autoritario, per il 6-4 Sinner. 63% di prime in campo, vincendo 14 punti su 15 per l’azzurro e la sensazione netta che al salire della velocità in scambio Safiullin faccia fatica a stare al passo.

Secondo set, Safiullin to serve. Vince un buon game e con un passante eccellente si porta 0-30 in risposta, primo momento di difficoltà per Jannik alla battuta. Rimedia con un Ace e poi una botta vincente al corpo. Impone un ritmo infernale Sinner, chiude il game e continua a martellare ritmo anche nel game seguente in risposta. Se al match precedente il braccio era teso, oggi Sinner libra la racchetta nell’aria a tutta, una velocità in progressione impressionante e ha ancora margine per strappare ancor più forte. Un cambio ritmo… alzando ancor più il ritmo! Con tre spallate micidiali vola 0-40, Safiullin accusa il colpo e crolla con un doppio fallo. BREAK Sinner, avanti 2-1 e servizio. Ha alzato il livello e ritmo a un livello insostenibile per il 25enne di Podolsk. Uno strappo mortale, come un Pantani che sale sui pedali e vola via su pendenze impossibili. Tre Ace di fila, poi una bordata di rovescio cross terrificante, per un parziale di 12 punti di fila dallo 0-30 sotto nel secondo game, 3-1. Dopo lo scatto da centometrista, Jannik sul 3-2 perde due punti, un filo meno intenso. 0-30. Viene avanti Jan, ma non chiude di volo e si ritrova sotto 0-40, con le prime tre palle break del match da difendere. Per fortuna mette in moto la prima di servizio, 30-40. Purtroppo affossa un rovescio sulla terza, ottima la risposta di Safiullin. Contro Break, 3 pari, peccato, è stato vanificato quel parziale incredibile che l’aveva portato in vantaggio. Quando Jannik sembrava aver “azzannato” la partita, scappato via con un ritmo insostenibile, qualcosa si rompe all’improvviso. Distrazione, tira il fiato, inizia a colpire con meno pulizia, e ora il parziale di 12-4 è per Safiullin, avanti 4-3. L’ottavo game di Sinner è pessimo: poche prime, invece di ritrovare il filo di quel pressing micidiale che aveva stroncato l’avversario, cerca qualche variazione, come la discesa a rete pessima che gli costa il 15-40. Safiullin fiuta il momento, su di un’altra seconda di servizio regge bene dalla riga di fondo e trova una palla centrale sulla riga che sorprende Jannik. Il “falco” conferma che è buona. BREAK Safiullin, il secondo fila, per il 5-3 a favore del russo. Roman approfitta del calo di concentrazione dell’italiano, dimostrato anche dalla volée terribile spedita in rete da due passi. 4 punti e via, 6-3 Safiullin, bellissima l’accelerazione che lo porta a set point. Un set perso davvero male da Jannik (da 3-1 ha perso 5 game di fila), crollato quando sembrava essere in controllo. È la conferma di come il suo massimo livello, toccato con il break strappato, si regga su di un equilibrio instabile. Solo il 48% di prime nel parziale, ma non è stato solo un calo al servizio, è proprio l’attenzione e intensità che è mancata dal 3-1.

Terzo set, Sinner al servizio. Torna a spingere con velocità e pulizia all’impatto, ma anche Safiullin sta colpendo molto bene. 1-0 Sinner, importante riprendere il filo del gioco e interrompere l’emorragia. Sul 15 pari Jannik ritrova un punto “da Sinner”, grandissimo ritmo e via avanti a chiudere con un diritto al volo. Fa il pugno al suo angolo, segnale di risveglio emotivo dopo la fase down pagata a caro prezzo. Con una risposta cross potente e stretta, Sinner si prende il punto del 30-40, palla break! Ahia, nastro mortale per Roman… Con due Ace impatta 1 pari il russo. Jannik non si deprime per la chance mancata, ottimo turno di battuta a zero e 2-1. Roman si “incarta” al servizio, due doppi falli e 15-30. Con un buon pressing a basso rischio Sinner vola 15-40, due palle break! Si salva Safiullin, sulla seconda chance Jannik un po’ passivo nello scambio, ha solo contenuto. 2 pari. Sembra di nuovo sciolto l’azzurro, lo dimostra il perfetto attacco in contro tempo, chiuso bene di volo, e poi l’Ace (nono del match) che gli vale il 3-2. Terzo turno di battuta per il russo, e per 3a volta c’è la chance di break per Jannik, con una risposta stretta sulla riga, per il 30-40. BRAVO! Passa da difesa ad attacco con un improvviso diritto lungo linea più lento e carico, che sorprende Roman. Urla Jan, urla a tutta, BREAK, 4-2 servizio. Forte del vantaggio, il braccio dell’altoatesino torna a frullare a mille, libero. Attacco vincente, due Ace e via, 5-2 Sinner (terzo game di battuta vinto a zero di fila). Ora lo scoramento è tutto di Roman, addirittura tre doppi falli, sembra confuso dai continui cambi di posizione in risposta di Jannik, che si ritrova a Set Point con l’ennesimo erroraccio nel game del rivale. Completa la frittata Safiullin con un rovescio in scambio lungo. 6-2 Sinner! Due set a uno avanti. Eccellente parziale per Jan, 11 punti vinti su 11 prime palle, 12 vincenti e 4 errori, palla break su ogni turno del rivale. Dopo lo sbandamento, è riuscito a ritrovare tranquillità, ha ritrovato la sua velocità di crociera e ha imposto di nuovo ritmi altissimi.

Quarto set, Sinner ha il vantaggio di servire per primo. Non bene, sul 30 pari un doppio fallo (il secondo del match) gli costa una palla break (1 prima su 6…). Rischia la seconda a oltre 190 km/h, gli va bene, che rischio. È un segno di presenza, rischio lucido. Game laborioso, ma 1-0 Sinner, può fare corsa di testa. Scambi rapidi, si seguono i turni di battuta. Rischia e completa pure un serve and volley discretamente spericolato Jan, ma soprattutto è piuttosto efficace la traiettoria esterna Sul 3-2, l’azzurro in risposta trova una sbracciata di rovescio splendida sul 15 pari, poi con un rovescio profondissimo vola 30-40, palla break! La prima chance del set… OOOH! Largo il diritto di Safiullin, che da metà campo colpisce su palla un po’ troppo bassa e perde precisione. BREAK Sinner, 4-2 e servizio a due passi dalla semifinale! Forte del vantaggio, martella con grande potenza e precisione, come lo smash non facilissimo con il quale ha sfondato la palla, dopo un’altra accelerazione formidabile. Esagera con un diritto al volo un po’ complesso… ma poi torna calmo e preciso, 5-2. Parziale di 12 punti a 4 per l’azzurro, che seduto sulla sedia fa il pugno verso il suo angolo. Safiullin sembra non crederci più, sbaglia malamente col rovescio, per lo 0-30. Ritrova almeno il servizio, ma sul 30 pari una risposta cross clamorosa gli vale il primo Match Point !!! Sbaglia col rovescio Roman, ECCOLO! Sinner infrange la barriera dei quarti in uno Slam, è per la prima volta in semifinale in uno Slam, a Wimbledon. Missione compiuta, era favorito con questo tabellone favorevole, bravo a sfruttare l’occasione. Applausi Jannik, te lo sei davvero meritato!!! J. Sinner vs R. Safiullin

Slam Wimbledon J. Sinner [8] J. Sinner [8] 6 3 6 6 R. Safiullin R. Safiullin 4 6 2 2 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 5-2 → 6-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Safiullin 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 5-2 → 6-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 R. Safiullin 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Safiullin 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 R. Safiullin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 3-1 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Safiullin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-2 → 2-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1