Beatriz Haddad Maia si ritira dal match degli ottavi di finale di Wimbledon per problemi alla schiena

La prima partita della carriera di Beatriz Haddad Maia sul campo centrale di Wimbledon è terminata molto prima di quanto lei immaginasse. Dopo soli cinque giochi contro Elena Rybakina, attuale campionessa del torneo, la brasiliana si è ritirata quando perdeva per 4-1 a causa di un problema alla schiena, in una partita valida per gli ottavi di finale.

Dopo solo quattro giochi, Bia Haddad ha avvertito un problema alla schiena e ha dovuto ricevere assistenza medica. È stata costretta a lasciare il campo per essere valutata. Dopo un po’ di tempo, la brasiliana è tornata in campo, ma visibilmente commossa e con molte difficoltà a muoversi. Rybakina ha confermato il servizio per portarsi sul 4-1 e, in lacrime, la numero 13 del mondo ha deciso di ritirarsi. Rybakina ora affronterà nei quarti di finale Ons Jabeur, sua avversaria nella finale del 2022, o Petra Kvitova.