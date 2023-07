Wimbledon: delusione Giorgi, troppi errori ed è sconfitta da Gracheva

Camila Giorgi saluta all’esordio l’edizione 2023 dei Championships di Wimbledon. La 31enne azzurra disputa una partita sottotono, con un primo set davvero pessimo e solo qualche sprazzo del suo talento nel secondo parziale, e soprattutto nel rush finale, finendo sconfitta da Varvara Gracheva per 6-1 6-4, ma il divario tra le due è stato persino più netto del punteggio. La francese nata Mosca è stata brava a capitalizzare la valanga di errori e incertezze tattiche dell’azzurra, incappata in una delle due giornate “no”, nelle nelle quali sembra non sentire la palla, né al servizio né negli scambi, tanto da commettere troppi errori grutiti in spinta. Giorgi ha servito anche male (ha terminato il match con solo il 50% di prime in campo e ben 9 doppi falli), subendo le risposte precise della rivale su seconde palle non sempre profonde o angolate.

Il merito di Gracheva è stato di quello di restare concentrata e ordinata, regalare quasi niente e reggere con traiettorie centrali e basso rischio il forcing di Giorgi, che immancabilmente ha forzato e sparacchiato fuori per prima. Inoltre Camila in poche occasioni è riuscita a contenere quando è stata messa in difesa, altro segnale di una giornata in cui proprio non era sicura negli impatti. Brava Varvara a reggere la tensione nell’ultimo game del match, quando Giorgi ha rischiato tantissimo cercando un ultimo assalto ed è riuscita a strappare tre palle break che potevano riaprire l’incontro, senza riuscirci. C’erano altre aspettative sui Championships di Camila, dopo la semifinale conquistata sull’erba di Eastbourne, ma purtroppo oggi il responso del campo è stato chiaro, e sfavorevole.

Marco Mazzoni

La cronaca

Giorgi inizia malissimo l’incontro: doppi falli (ben quattro nel primo game), errori in spinta, subisce il break e sbaglia tutto anche in risposta. Niente funziona nel suo gioco, sembra non controllare la palla, che le scappa via inesorabilmente, anche di molto. È in tilt, non riesce a trovare una reazione. In venti minuti si ritrova sotto 5-0 con tre break, e sul 40-0 Gracheva ha tre set point. Camila tira una pallata violentissima in risposta col rovescio, seguito da un diritto al volo vincente, di pura rabbia. Questo bel punto, “da Giorgi”, ha l’effetto di una sveglia: inizia tenere la palla in campo e con cinque punti di fila evita il “cappotto”, e soprattutto entra finalmente in partita. Vince un buon turno di servizio, per il 5-2, ma Gracheva chiude 6-2 al turno di servizio successivo. 32 minuti da incubo per Camila (13 errori e soli 6 vincenti), ma almeno si è sbloccata.

Giorgi scatta al servizio nel secondo set. Ancora qualche incertezza, ma con due ottimi rovesci lungo linea – la sua àncora anche nelle giornate negative – si porta 1-0, per la prima volta avanti nel match. Varvara manovra bene col diritto, pochi errori e tanti angoli che portano l’azzurra a colpire da posizioni scomode, soprattutto quando corre verso destra. Nel terzo game, Giorgi commette un doppio fallo sul 15 pari, quindi subisce un ottimo schema della francese (gran diritto vincente dopo una risposta molto carica), crolla 15-40 con due palle break da difendere. Fulmina Gracheva con un rovescio velocissimo sulla prima, ma di nuovo subisce lo stesso schema di prima, risposta carica – sulla seconda di servizio – e diritto vincente in contro piede lungo linea. Un break che manda Varvara avanti 2-1 e servizio. Camila non sfrutta due chance per il contro break dal 15-40, è solida la francese palleggiando dritto per dritto e trovando profondità, per il 3-1 Gracheva. La francese non soffre troppo sulle accelerazioni dell’azzurra, a meno che non siano sulle righe, e soprattutto trova splendide risposte cross sulle seconde palle non così ficcanti. Con una splendida risposta di rovescio la n.41 del ranking vola 15-40, due palle break che profumano di match point. Ritrova precione Camila, con 4 punti di fila resta in scia sul 2-3 salvando una situazione quasi disperata. Servendo sotto 4-2, Giorgi perde di nuovo la misura dei suoi colpi, concede ma annulla altre due pericolosissime palle break. Gracheva serve per il match sul 5-4, e qua avverte la tensione: si ritrova sotto 0-30 e poi 30-40, con un bel diritto vincente di Giorgi. Purtroppo la risposta di Camila sulla palla break è lunga. Non sfrutta nemmeno altre due chance per riaprire in extremis l’incontro, fino al match point trasformato dalla francese con un Ace esterno.

V. Gracheva vs C. Giorgi



Slam Wimbledon V. Gracheva V. Gracheva 6 6 C. Giorgi C. Giorgi 2 4 Vincitore: V. Gracheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 V. Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 5-4 → 6-4 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-3 → 5-4 V. Gracheva 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 C. Giorgi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 V. Gracheva 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 C. Giorgi 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 V. Gracheva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-1 → 2-1 V. Gracheva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 V. Gracheva 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 V. Gracheva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-0 → 5-1 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 V. Gracheva 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 2-0 → 3-0 V. Gracheva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df df 0-0 → 1-0