Wimbledon, le azzurre: Cocciaretto supera Osorio, out Stefanini e Bronzetti

Tanta Italia in campo nella terza giornata dei Championships 2023. Sono sei le tenniste italiane impegnate sull’erba di Wimbledon, tutte all’esordio nel tabellone principale.

È di Elisabetta Cocciaretto, n.1 d’Italia nel ranking WTA, il primo sorriso per il tennis azzurro. Nel primo match sul campo n.5 la 22enne marchigiana ha sconfitto la colombiana Camila Osorio, 6-3 6-4 lo score conclusivo. Una vittoria meritata, ottenuta producendo un tennis migliore e più offensivo (ben 17 punti in più per l’italiana), soprattutto grazie ad un ottimo rendimento della risposta. Osorio ha vinto 2 punti sulle 19 seconde palle servite, una pressione che ha avvertito commettendo ben 9 doppi falli. Cocciaretto torna al secondo turno di Wimbledon per la seconda volta in carriera, dove trova la spagnola Rebeka Masarova.

La marchigiana è partita fortissimo, rispondendo molto bene soprattutto col diritto lungo linea e scappando via 3-0 con un doppio break. Osorio rimonta, e approfittando di una brutta palla corta di Elisabetta impatta lo score 3 pari. Il match si interrompe dopo 25 minuti, e alla ripartenza è brava l’azzurra a infilare tre game di fila, per il 6-3. Purtroppo arriva un nuovo stop per pioggia all’avvio del secondo set. Quando il gioco riprende c’è bagarre (con ben 3 doppi falli di Cocciaretto nel terzo gioco), 4 break consecutivi per il 2 pari. Osorio rimette la testa avanti nel settimo game, altro break che la porta a servire sul 4-3, ma la risposta di Elisabetta è di nuovo ficcante, per 4 pari. Con coraggio la 22enne azzurra si butta avanti e chiude di volo, ritrova anche la prima di servizio e con parziale di 8 punti a 2 si porta avanti 5-4. La colombiana sente tutta la pressione, serve male (due doppi falli) e crolla 0-30, a due punti dalla sconfitta. Cocciaretto trova un’altra ottima risposta col diritto e strappa 3 match point sullo 0-40. Sfrutta il secondo, in rete un diritto di Osorio.

C. Osorio vs E. Cocciaretto



Slam Wimbledon C. Osorio C. Osorio 3 4 E. Cocciaretto E. Cocciaretto 6 6 Vincitore: E. Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Osorio 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 4-5 → 4-6 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 C. Osorio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 E. Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 C. Osorio 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 3-3 E. Cocciaretto 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Osorio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 E. Cocciaretto 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 df 1-1 → 2-1 C. Osorio 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Osorio 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 3-5 → 3-6 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-4 → 3-5 C. Osorio 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 E. Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 C. Osorio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 E. Cocciaretto 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 0-3 → 1-3 C. Osorio 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 0-2 → 0-3 E. Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 C. Osorio 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1

C. Osorio E. Cocciaretto Aces 1 1 Double Faults 9 8 1st Serve In 35/54 (65%) 32/55 (58%) 1st Serve Points Won 16/35 (46%) 18/32 (56%) 2nd Serve Points Won 2/19 (11%) 9/23 (39%) Net Points Won 1/3 (33%) 8/10 (80%) Break Points Won 5/12 (42%) 8/10 (80%) Receiving Points Won 28/55 (51%) 36/54 (67%) Winners 6 15 Unforced Errors 33 26 Total Points Won 46 63 Distance Covered 1350.8 m 1511.0 m Distance Covered/Pt. 12.4 m 13.9 m

Niente da fare per Lucrezia Stefanini, battuta dalla estone Anett Kontaveit (n.81 WTA) per 6-4 6-4. Le 25enne toscana sul campo 6 ha disputato una buona partita, ma non è riuscita a giocare un tennis continuo, non sfruttando a pieno le incertezze ed errori della rivale, che ha annunciato che questo Wimbledon sarà il suo ultimo torneo. Alla fine la estone ha fatto la differenza con la sua maggior potenza ed esperienza all’erba, ha mosso di più il gioco come dimostra in computo di vincente ed errori (32/31, contro gli 11/11 di Lucrezia). All’azzurra fatali i due passaggi a vuoto dopo aver riconquistato la parità nel rush finale dei due set.

Stefanini ha iniziato male, cedendo subito il turno di servizio. Non ha sfruttato tre palle break nei game successivi, salvandone a sua volta due nel quinto game. Il contro break è arrivato nell’ottavo game, alla prima chance, con lo score impattato sul 4 pari. Purtroppo Stefanini incappa in brutto turno di servizio e rimanda avanti l’avversaria, che salva una chance all’azzurra di riaprire il set, chiudendo 6-4 al terzo set point. Molto simile l’andamento del secondo parziale: Lucrezia va sotto di un break (2-1), impatta lo score sul 4 pari ma con un pessimo turno di servizio va di nuovo in svantaggio, e stavolta Kontaveit chiude 6-4.

A. Kontaveit vs L. Stefanini



Slam Wimbledon A. Kontaveit A. Kontaveit 6 6 L. Stefanini L. Stefanini 4 4 Vincitore: A. Kontaveit Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 L. Stefanini 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 A. Kontaveit 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 L. Stefanini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Stefanini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Kontaveit 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Stefanini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 A. Kontaveit 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Stefanini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 ace df 40-A 40-40 df A-40 ace 5-4 → 6-4 L. Stefanini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 A. Kontaveit 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 4-3 → 4-4 L. Stefanini 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Stefanini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Stefanini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Kontaveit 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Stefanini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

A. Kontaveit L. Stefanini Aces 2 1 Double Faults 4 3 1st Serve In 40/73 (55%) 45/69 (65%) 1st Serve Points Won 24/40 (60%) 23/45 (51%) 2nd Serve Points Won 19/33 (58%) 12/24 (50%) Net Points Won 10/13 (77%) 3/8 (38%) Break Points Won 4/8 (50%) 2/7 (29%) Receiving Points Won 34/69 (49%) 30/73 (41%) Winners 32 11 Unforced Errors 31 13 Total Points Won 77 65 Distance Covered 2004.9 m 2140.5 m Distance Covered/Pt. 14.1 m 15.1 m

Nella giornata di oggi. la tennista italiana Lucia Bronzetti, attualmente 47esima nel ranking mondiale, ha subito un’amara sconfitta al primo turno del prestigioso torneo di Wimbledon. La sua avversaria, la rumena Jaqueline Cristian, che occupa la 133esima posizione nel ranking WTA, ha sorpreso tutti trionfando con il punteggio di 63 64 portando a casa il suo primo match nel torneo inglese.

Il risultato è sorprendente considerando l’esperienza e la posizione di Bronzetti rispetto a Cristian. Tuttavia, la rumena ha dimostrato grande determinazione e coraggio, rivolgendo un duro colpo alla rappresentante italiana.

Il match, tuttavia, non è stata una strada in discesa per Cristian. La Bronzetti ha dimostrato una resistenza significativa, soprattutto nel secondo set, dove ha condotto con un vantaggio di 3-0 e poi di 4-2. Tuttavia, sul 4 pari dal 40-15, la tennista italiana ha perduto la battuta, permettendo così a Cristian di vincere poi la partita per 6 a 4.

Slam Wimbledon J. Cristian J. Cristian 6 6 L. Bronzetti L. Bronzetti 3 4 Vincitore: J. Cristian Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Cristian 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 J. Cristian 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 L. Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 J. Cristian 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 J. Cristian 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-3 → 1-3 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 J. Cristian 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Cristian 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 J. Cristian 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Cristian 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Cristian 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Cristian 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0