Quote e statistiche di Wimbledon 2023: Swiatek e Djokovic sono i favoriti, Alcaraz lo sfidante, Sinner underdog

Dopo la vittoria di Wimbledon 2022 Djokovic si è avvicinato ancora di più al record assoluto di Federer che può contare 8 titoli dello Slam inglese, il torneo più antico di tennis che ha scritto la storia di questo sport.

Attualmente il campione serbo ha vinto 7 volte The Championships e si prepara a scendere in campo da favorito, ma non dovrà abbassare la guardia perché ci sono diversi sfidanti pronti a fagli lo sgambetto: ecco alcune statistiche e le quote Wimbledon 2023 dei tennisti favoriti alla vittoria.

Djokovic e Swiatek i favoriti assoluti

Per i motivi statistici che abbiamo appena messo in evidenza e per il suo stato di forma strepitoso che gli ha consentito di vincere Australian Open e Rolanda Garros 2023, Djokovic vincente Wimbledon è quotato a 1.53 perché il trionfo in questo torneo gli consentirebbe di mettere una seria ipoteca anche sul Grande Slam, ossia la vittoria nello stesso anno solare di tutti e quattro i tornei dello Slam, ammesso che riesca a conquistare anche quello americano, l’US Open, che si disputerà tra due mesi.

Dopo il favorito Djokovic le quote indicano che il numero 1 del Ranking ATP potrebbe diventare il nuovo campione di Wimbledon, infatti, la vittoria di Alcaraz è quotata a 4.5 e per lui questo trionfo significherebbe il secondo Open in pochi mesi.

Alcaraz, Sinner e Medvedev gli underdog, attenzione alle sorprese Fritz, Tsitsipas e Ruud.

Fra i tennisti italiani spicca Sinner a quota 15. Daniil Madvedev è quotato a 18, mentre Fritz è quotato a 51. Tra le sorprese ci potrebbe essere anche Tsitsipas, tuttavia, la sua vittoria resta quotata a 61, mentre la vittoria di Ruud è quotata a 76.

Le altre candidate al titolo dopo la Swiatek – La campionessa uscente Rybakina non è la favorita n.1, quota uguale alla Sabalenka

Nel femminile Iga Swiatek parte da favorita e la sua vittoria a Wimbledon 2023 è quotata a 3.6. Anche se la tennista polacca non ha mai vinto questo torneo, il Ranking WTA dichiara a voce alta che la numero 1 in classifica è anche la tennista più in forma negli ultimi mesi.

Quote tennis nel femminile danno a pari merito di valore la vittoria della campionessa di Wimbledon 2022 Elena Rybakina e un’altra sfidante per il titolo, Sabalenka, quest’ultima al secondo posto del ranking WTA.

La quota per Rybakina o Sabalenka oscilla fra 5.5 e 6, segno che in tantissimi appassionati stanno puntando su di loro. Attenzione a Jessica Pegula che sta vivendo uno straordinario periodo di forma e si trova al terzo posto del ranking WTA, la vittoria della tennista americana è quotata a 36.

Quote e scontri diretti

