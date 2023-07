Wimbledon: il programma completo di Mercoledì 05 Luglio

Centre Court – Ore: 2:30pm

D. Kasatkina vs J. Burrage

I. Swiatek vs S. Sorribes Tormo

J. Thompson vs N. Djokovic

No.1 Court – Ore: 2:00pm

D. Medvedev vs A. Fery

H. Watson vs B. Krejcikova

J. Sinner vs D. Schwartzman

No.2 Court – Ore: 12:00am

M. Sakkari vs M. Kostyuk

T. Fritz vs Y. Hanfmann

D. Thiem vs S. Tsitsipas

A. Zverev vs G. Brouwer

N. Podoroska vs V. Azarenka

No.3 Court – Ore: 12:00am

F. Tiafoe vs Y. Wu

H. Rune vs G. Loffhagen

S. Kartal vs M. Keys

J. Paolini vs P. Kvitova

A. Rublev vs A. Karatsev

Court 12 – Ore: 12:00am

B. Haddad Maia vs Y. Putintseva

R. Albot vs D. Shapovalov

L. Sonego vs M. Berrettini

K. Muchova vs J. Niemeier

J. Choinski vs H. Hurkacz

Court 18 – Ore: 12:00am

S. Shimabukuro vs G. Dimitrov

D. Saville vs K. Boulter

Ka. Pliskova vs N. Stevanovic

K. Coppejans vs A. De Minaur

L. Musetti vs J. Munar

Court 4 – Ore: 12:00am

S. Zhang vs D. Vekic

Z. Bai vs Y. Bonaventure

S. Mochizuki vs T. Paul

M. Arnaldi vs R. Carballes Baena

Court 5 – Ore: 12:00am

C. Osorio vs E. Cocciaretto

A. Muller vs A. Rinderknech

C. Eubanks vs T. Monteiro

M. Cecchinato vs N. Jarry

X. Wang vs S. Kenin

Court 6 – Ore: 12:00am

A. Kontaveit vs L. Stefanini

V. Gracheva vs C. Giorgi

M. Giron vs H. Dellien

Y. Wickmayer vs A. Blinkova

T. Barrios Vera vs D. Goffin

Court 7 – Ore: 12:00am

D. Stricker vs A. Popyrin

M. Brengle vs S. Errani

A. Mannarino vs A. Shevchenko

I. Begu vs R. Marino

M. Marterer vs M. Mmoh

Court 8 – Ore: 12:00am

S. Cirstea vs T. Maria

H. Mayot vs B. Bonzi

B. Pera vs V. Tomova

M. Cressy vs L. Djere

A. Bublik vs J. Wolf

Court 9 – Ore: 12:00am

L. Harris vs G. Barrere

I. Ivashka vs F. Coria

C. O’Connell vs H. Medjedovic

V. Golubic vs A. Schmiedlova

A. Parks vs A. Bogdan

Court 10 – Ore: 12:00am

J. Cristian vs L. Bronzetti

R. Bautista Agut vs R. Safiullin

N. Hibino vs A. Cornet

M. Huesler vs Y. Watanuki

A. Sasnovich vs N. Parrizas Diaz

Court 11 – Ore: 12:00am

J. Lehecka vs S. Ofner

K. Juvan vs M. Betova

C. Zhao vs T. Korpatsch

J. Kubler vs U. Humbert

K. Siniakova vs L. Tsurenko

Court 14 – Ore: 12:00am

S. Stephens vs R. Peterson

G. Pella vs B. Coric

B. Shelton vs T. Daniel

A. Bondar vs B. Andreescu

D. Parry vs P. Martic

Court 15 – Ore: 12:00am

F. Cerundolo vs N. Borges

A. Riske-Amritraj vs P. Badosa

M. Fucsovics vs T. Griekspoor

L. Noskova vs D. Galfi

Court 16 – Ore: 12:00am

M. Raonic vs D. Novak

A. Potapova vs C. Naef

M. Andreeva vs X. Wang

J. Bouzas Maneiro vs A. Kalinina

A. Davidovich Fokina vs A. Fils

Court 17 – Ore: 12:00am

D. Collins vs J. Grabher

E. Alexandrova vs E. Navarro

G. Minnen vs J. Ostapenko

J. Vesely vs S. Korda

Z. Zhang vs B. Van De Zandschulp

To be arranged 1 – Ore:

E. Mertens vs E. Svitolina

T. Etcheverry vs S. Wawrinka

A. Vukic vs Q. Halys