Wimbledon: Il Tabellone Principale Maschile. Ancora Berrettini vs Sonego al primo turno

Wimbledon – Tabellone Principale Maschile Parte Alta – erba

(1) C. Alcaraz vs J. Chardy

A. Muller vs A. Rinderknech

J. Kubler vs U. Humbert

M. Cecchinato vs (25) N. Jarry

(19) A. Zverev vs G. Brouwer

M. Huesler vs Y. Watanuki

M. Berrettini vs L. Sonego

K. Coppejans vs (15) A. De Minaur

(10) F. Tiafoe vs Y. Wu

D. Stricker vs A. Popyrin

I. Ivashka vs F. Coria

S. Shimabukuro vs (21) G. Dimitrov

(31) A. Davidovich Fokina vs A. Fils

Z. Zhang vs B. Van De Zandschulp

M. Arnaldi vs R. Carballes Baena

G. Loffhagen vs (6) H. Rune

(3) D. Medvedev vs A. Fery

A. Mannarino vs A. Shevchenko

M. Giron vs H. Dellien

M. Fucsovics vs (28) T. Griekspoor

(18) F. Cerundolo vs N. Borges

J. Lehecka vs S. Ofner

M. Raonic vs D. Novak

S. Mochizuki vs (16) T. Paul

(12) C. Norrie vs T. Machac

C. Eubanks vs T. Monteiro

C. O’Connell vs H. Medjedovic

J. Vesely vs (22) S. Korda

(32) B. Shelton vs T. Daniel

M. Cressy vs L. Djere

R. Peniston vs A. Murray

D. Thiem vs (5) S. Tsitsipas

Wimbledon – Tabellone Principale Maschile Parte Bassa – erba

(8) J. Sinner vs J. Cerundolo

M. Kecmanovic vs D. Schwartzman

A. Vukic vs D. Altmaier

Q. Halys vs (27) D. Evans

(24) Y. Nishioka vs D. Galan

D. Koepfer vs O. Otte

M. Ymer vs A. Molcan

Y. Hanfmann vs (9) T. Fritz

(13) B. Coric vs G. Pella

B. Bonzi vs H. Mayot

C. Moutet vs R. Gasquet

R. Safiullin vs (20) R. Bautista Agut

(26) D. Shapovalov vs R. Albot

L. Harris vs G. Barrere

L. Broady vs C. Lestienne

L. Lokoli vs (4) C. Ruud

(7) A. Rublev vs M. Purcell

L. Van Assche vs A. Karatsev

S. Baez vs T. Barrios Vera

D. Goffin vs (30) N. Kyrgios

(23) A. Bublik vs M. McDonald

J. Wolf vs E. Couacaud

M. Marterer vs B. Gojo

F. Krajinovic vs (11) F. Auger-Aliassime

(14) L. Musetti vs J. Varillas

J. Isner vs J. Munar

J. Choinski vs D. Lajovic

A. Ramos-Vinolas vs (17) H. Hurkacz

(29) T. Etcheverry vs B. Zapata Miralles

E. Ruusuvuori vs S. Wawrinka

J. Thompson vs B. Nakashima

P. Cachin vs (2) N. Djokovic