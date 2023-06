Gael Monfils e Jan-Lennard Struff costretti a ritirarsi da Wimbledon a causa di infortuni

Gli infortuni sono il grande nemico degli atleti, come sanno bene Gael Monfils e Jan-Lennard Struff. Entrambi i tennisti sono stati costretti a ritirarsi da Wimbledon a causa di problemi fisici.

Jan-Lennard Struff ha dovuto prendere questa decisione difficile, anche se i dettagli precisi dei suoi problemi fisici non sono ancora stati rivelati. Tuttavia, la situazione di Gael Monfils non è così sorprendente per coloro che seguono attentamente il tennis.

Il tennista francese, Monfils, ha sofferto di persistenti problemi al polso sinistro dopo il suo match contro Sebastina Báez a Roland Garros. Dopo quella partita, Monfils ha dovuto ritirarsi dal torneo e, purtroppo, i problemi al polso continuano a tormentarlo.

Al loro posto entreranno due lucky loser.