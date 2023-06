Matteo Arnaldi si qualifica per il main draw di Wimbledon: una grande vittoria per il giovane italiano. Fuori al turno decisivo Gigante e Bellucci

Il giovane tennista italiano Matteo Arnaldi ha raggiunto un importante traguardo nella sua carriera: la qualificazione al tabellone principale di Wimbledon, terzo Grand Slam del 2023. Questo torneo prestigioso si svolge sui campi in erba di Roehampton, a Londra, e Arnaldi ha dovuto dimostrare la sua abilità ed esperienza in tre partite molto combattute.

Le partite del tabellone principale inizieranno lunedì 3 luglio all’All England Club e, con un montepremi record di 44,7 milioni di sterline, la posta in gioco è significativa.

Arnaldi, attualmente n. 78 del ranking ATP e prima testa di serie, ha ottenuto la sua vittoria decisiva contro il portoghese Frederico Ferreira Silva, n. 188 ATP. Ha vinto l’ultimo e decisivo turno delle qualificazioni con il punteggio di 75 64 64, in poco meno di due ore di partita. Al momento della chiusura delle entry-list, Arnaldi non aveva ancora raggiunto la sua attuale posizione in classifica che gli avrebbe permesso di accedere direttamente al tabellone principale.

Per il ventunenne di San Remo, questa sarà la prima partecipazione assoluta al main draw del prestigioso torneo londinese, un traguardo che segna un importante passo avanti nella sua carriera.

Purtroppo, le notizie non sono altrettanto positive per altri due giovani tennisti italiani. Matteo Gigante, n. 254 ATP, è stato sconfitto con un punteggio di 64 62 62, in un’ora e quaranta minuti di gioco, dal francese Harold Mayot, n.180 del ranking ATP.

Anche per Mattia Bellucci, il turno decisivo si è rivelato fatale. Il ventiduenne di Busto Arsizio, n. 160 ATP, ha perso 63 16 63 64, dopo quasi due ore e tre quarti di lotta, contro l’elvetico Dominic Stricker, n.117 ATP e decima testa di serie.

Nonostante queste sconfitte, il successo di Arnaldi offre una luce di speranza per il futuro del tennis italiano. La sua prestazione dimostra che i giovani talenti italiani sono pronti a competere al massimo livello internazionale, e la sua partecipazione a Wimbledon sarà senz’altro un’esperienza preziosa per la sua carriera futura. Auguriamo a Matteo Arnaldi tutto il successo possibile nel suo debutto al torneo di Wimbledon.