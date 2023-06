Camila Giorgi Deluxe: Stellare prestazione della tennista Italiana al WTA 500 di Eastbourne

Camila Giorgi ha messo in scena una delle migliori partite del 2023, conquistando un posto nei quarti di finale del WTA 500 di Eastbourne. Quest’ultimo torneo rappresenta la fase preparatoria fondamentale per Wimbledon, e Giorgi ha mostrato una forma fisica e una strategia di gioco impressionanti. La tennista italiana ha sconfitto la tunisina Ons Jabeur, quarta testa di serie, con uno score finale di 6-3 6-2, dopo un’ora e dodici minuti di intensa partita. Il prossimo turno vedrà Giorgi affrontare la lettone Jelena Ostapenko.

La performance di Camila Giorgi nel torneo di Eastbourne è stata senza dubbio eccellente, e si prevede che l’italiana si presenterà nei quarti di finale con una forza e una determinazione per cercare di approdare alle semifinali.

Durante il primo set, il servizio non ha giocato un ruolo fondamentale per nessuna delle due atlete. I primi sei giochi hanno visto infatti sei break consecutivi, con entrambe le tenniste che hanno lottato per mantenere un servizio stabile e coerente. Al punteggio di 3-3, però, la partita ha preso una piega diversa. Camila ha cambiato marcia, iniziando a tirare colpi vincenti da ogni angolo del campo. Jabeur ha cercato di tenere il ritmo, ma senza successo, concentrandosi di più sulla lotta da fondo campo piuttosto che sulle sue caratteristiche migliori, le variazioni e le palle corte. Giorgi ha dimostrato una ferma determinazione, mantenendo i primi due turni di battuta e chiudendo il primo set con un convincente 6-3.

Nel secondo set, l’italiana ha assunto pieno controllo della partita. Ha nuovamente strappato il servizio di Jabeur, portandosi avanti 2-0 e vincendo il sesto game consecutivo, affermando con forza la sua leadership in campo. Jabeur, sotto pressione, non è riuscita a fronteggiare la potenza e la strategia di Giorgi. La tunisina ha cercato di restare in partita, riuscendoci solo fino al punteggio di 4-2. Poi, Camila ha continuato a dominare la partita, non perdendo l’occasione di togliere ancora una volta il servizio della sua avversaria e di chiudere il match con un netto 6-3 6-2.