Wimbledon – Qualificazioni: Il programma completo di Martedì 27 Giugno 2023

Stadium Court – Ore: 12:00am (italiane)

N. Han vs Y. Miyazaki

M. Andreeva vs R. Vicens Mas

G. Minnen vs E. Bouchard

E. Mandlik vs E. Jacquemot

Court 1 – Ore: 12:00am

I. Shymanovich vs R. Sramkova

K. Von Deichmann vs B. Palicova

O. Danilovic vs J. Cepelova

V. Grammatikopoulou vs N. Stevanovic

Court 2 – Ore: 12:00am

P. Hercog vs J. Fourlis

M. Zacarias vs C. Paquet

T. Townsend vs I. Bara

L. Havlickova vs M. Bassols Ribera

Court 3 – Ore: 12:00am

P. Ormaechea vs V. Hruncakova

C. Monnet vs M. Chwalinska

N. Noha Akugue vs S. Janicijevic

D. Jakupovic vs E. Andreeva

Court 4 – Ore: 12:00am

Y. Yuan vs B. Schoofs

M. Hontama vs T. Korpatsch

M. Uchijima vs N. Abduraimova

M. Timofeeva vs Z. Bai

Court 5 – Ore: 12:00am

K. Sebov vs N. Brancaccio

C. Burel vs H. Sakatsume

R. Montgomery vs M. Kempen

S. Bandecchi vs M. Carle

Court 7 – Ore: 12:00am

A. Bolsova vs S. Kraus

J. Bouzas Maneiro vs A. Raina

D. Semenistaja vs M. Benoit

C. Naef vs K. Dmitruk

Court 8 – Ore: 12:00am

L. Romero Gormaz vs R. Serban

C. Vandeweghe vs S. Jang

E. Arango vs J. Ponchet

A. Robbe vs A. Krueger

Court 9 – Ore: 12:00am

D. Astakhova vs T. Zidansek

K. Scott vs O. Gadecki

S. Waltert vs L. Jeanjean

A. Zakharova vs N. Hibino

Court 10 – Ore: 12:00am

S. Bejlek vs B. Fruhvirtova

A. Li vs A. Krunic

A. Hartono vs Y. Wickmayer

D. Shnaider vs L. Hovde

Court 12 – Ore: 12:00am

K. Day vs L. Pattinama Kerkhove

Z. Sonmez vs D. Papamichail

A. Konjuh vs Y. In-Albon

K. Birrell vs D. Yastremska

Court 13 – Ore: 12:00am

C. Tauson vs E. Bektas

M. Bjorklund vs V. Golubic

E. Ruse vs I. Lacy

V. Jimenez Kasintseva vs A. Brogan

Court 14 – Ore: 12:00am

T. Babos vs K. Juvan

E. Appleton vs C. Zhao

I. Falconi Hartman vs S. Kenin

R. Jani vs H. Klugman

Court 15 – Ore: 12:00am

S. Vickery vs S-W. Hsieh

K. Zavatska vs N. Bains

E. Silva vs J. Riera

M. Xu vs S. Hunter

Court 16 – Ore: 12:00am

P. Hon vs A. Hesse

O. Dodin vs M. Barthel

V. Zvonareva vs L. Pigossi

E. Avanesyan vs F. Contreras

Court 17 – Ore: 12:00am

C. Alves vs L. Stefanini

A. Rus vs D. Snigur

L. Siegemund vs A. Rodionova

E. Lys vs K. Mladenovic