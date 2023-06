Challenger Modena e Medellin: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Modena (Italia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Modena Alexander Weis [4] Alexander Weis [4] 6 3 2 Remy Bertola [12] Remy Bertola [12] 4 6 6 Vincitore: Bertola Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Weis 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 R. Bertola 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-4 → 2-5 A. Weis 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 R. Bertola 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Weis 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 R. Bertola 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Weis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Bertola 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Weis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 R. Bertola 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 3-4 → 3-5 A. Weis 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 R. Bertola 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 A. Weis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 R. Bertola 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Weis 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 R. Bertola 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Weis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Bertola 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 A. Weis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 R. Bertola 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 A. Weis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-3 → 4-3 R. Bertola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Weis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Bertola 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Weis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Bertola 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Weis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1. [4] Alexander Weisvs [12] Remy Bertola

2. [3] Mathias Bourgue vs [Alt] Julian Ocleppo



ATP Modena Mathias Bourgue [3] • Mathias Bourgue [3] 0 0 Julian Ocleppo Julian Ocleppo 40 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Bourgue 0-15 0-30 0-40 0-2 J. Ocleppo 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Bourgue 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [Alt] Filip Cristian Jianu vs [WC] Gianmarco Ferrari (non prima ore: 16:30)



4. [1/WC] Federico Coria vs Max Houkes (non prima ore: 19:00)



5. [4] Jakub Mensik vs Stefano Travaglia (non prima ore: 21:30)



Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1/Alt] Alibek Kachmazov vs [11] Marius Copil



ATP Modena Alibek Kachmazov [1] Alibek Kachmazov [1] 7 7 Marius Copil [11] Marius Copil [11] 6 6 Vincitore: Kachmazov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 A. Kachmazov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 M. Copil 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 A. Kachmazov 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Copil 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 A. Kachmazov 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Copil 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Kachmazov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Copil 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Kachmazov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Copil 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Kachmazov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Copil 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 ace 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 M. Copil 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 6-5 → 6-6 A. Kachmazov 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Copil 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Kachmazov 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Copil 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Kachmazov 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 M. Copil 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Kachmazov 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 M. Copil 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 A. Kachmazov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Copil 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Kachmazov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. [2] Jules Marie vs [8] Francesco Forti



ATP Modena Jules Marie [2] • Jules Marie [2] 30 0 Francesco Forti [8] Francesco Forti [8] 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Marie 15-0 30-0 0-3 F. Forti 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 J. Marie 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 F. Forti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [5] Terence Atmane vs Hernan Casanova (non prima ore: 16:30)



4. Lorenzo Giustino vs [7] Nerman Fatic



Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Timo Stodder vs [7] Lucas Gerch



ATP Modena Timo Stodder [5] Timo Stodder [5] 4 2 Lucas Gerch [7] Lucas Gerch [7] 6 6 Vincitore: Gerch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Gerch 0-15 15-15 40-15 2-5 → 2-6 T. Stodder 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 L. Gerch 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-4 → 1-5 T. Stodder 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 L. Gerch 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 T. Stodder 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 L. Gerch 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 T. Stodder 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Gerch 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 T. Stodder 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 L. Gerch 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Stodder 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 L. Gerch 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 T. Stodder 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 L. Gerch 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 T. Stodder 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Gerch 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Stodder 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [6] Maks Kasnikowski vs Daniel Dutra da Silva



ATP Modena Maks Kasnikowski [6] Maks Kasnikowski [6] 0 0 Daniel Dutra da Silva Daniel Dutra da Silva 0 0 Vincitore: Kasnikowski per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

CHALLENGER Medellin (Colombia) – 1° Turno e TD Qualificazione, terra battuta

ATP Medellin Alejandro Uribe Alejandro Uribe 40 1 6 2 Calum Puttergill [11] • Calum Puttergill [11] A 6 1 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Puttergill 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 A. Uribe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Puttergill 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Uribe 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 C. Puttergill 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 A. Uribe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Puttergill 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 5-1 → 6-1 A. Uribe 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 C. Puttergill 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Uribe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 2-1 → 3-1 C. Puttergill 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 1-1 → 2-1 A. Uribe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Puttergill 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Uribe 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-5 → 1-6 C. Puttergill 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 A. Uribe 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 C. Puttergill 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 A. Uribe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 C. Puttergill 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Uribe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

1. [WC] Alejandro Uribevs [11] Calum Puttergill

2. Preston Brown vs [9] Alejandro Hoyos



3. [5] Nicolas Zanellato vs [12] Nicolas Buitrago



4. Alex Barrena vs Gonzalo Lama (non prima ore: 22:00)



5. [7] Patrick Kypson vs Matias Franco Descotte



Cancha 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Ignacio Monzon vs [WC] Sergio Hernandez



ATP Medellin Ignacio Monzon [3] • Ignacio Monzon [3] 15 6 6 1 Sergio Hernandez Sergio Hernandez 0 3 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 I. Monzon 15-0 1-0 S. Hernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 S. Hernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 I. Monzon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Hernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 I. Monzon 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Hernandez 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 I. Monzon 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Hernandez 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 I. Monzon 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Hernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 I. Monzon 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 S. Hernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 I. Monzon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Hernandez 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 df 5-3 → 6-3 I. Monzon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 S. Hernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 I. Monzon 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Tiebreak 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 3-1 → 3-2 I. Monzon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 S. Hernandez 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-1 → 2-1 I. Monzon 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Hernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [1/Alt] Aidan Mayo vs Philip Florig



3. Juan Sebastian Gomez vs [8] Bruno Kuzuhara



4. [4] Joao Lucas Reis Da Silva vs Benjamin Lock (non prima ore: 22:00)



Cancha 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Andres Urrea vs [7] Oleg Prihodko



2. [Alt] Keenan Mayo vs [10] Joao Victor Couto Loureiro



ATP Medellin Keenan Mayo Keenan Mayo 40 4 Joao Victor Couto Loureiro [10] • Joao Victor Couto Loureiro [10] 40 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Victor Couto Loureiro 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 K. Mayo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Victor Couto Loureiro 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 K. Mayo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Victor Couto Loureiro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Mayo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 2-2 J. Victor Couto Loureiro 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 K. Mayo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Victor Couto Loureiro 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. [4] Matias Soto vs [Alt] Andres Urrea OR [7] Oleg Prihodko



4. [2] Tristan McCormick OR Kelsey Stevenson vs [Alt] Keenan Mayo OR [10] Joao Victor Couto Loureiro



Cancha 3 – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 11:30)

1. [2] Tristan McCormick vs Kelsey Stevenson



2. [3] Ignacio Monzon OR [WC] Sergio Hernandez vs [WC] Alejandro Uribe OR [11] Calum Puttergill



3. [1/Alt] Aidan Mayo OR Philip Florig vs Preston Brown OR [9] Alejandro Hoyos



