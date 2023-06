ATP 500 Halle: Andrea Vavassori esce al turno decisivo delle qualificazioni

Il tennista italiano Andrea Vavassori, 28 anni e numero 129 del ranking ATP, è uscito al turno decisivo delle qualificazioni del torneo ATP 500 di Halle. Vavassori, entrato in tabellone come “alternate”, ha ceduto con un punteggio di 7-6(2), 1-6, 6-1 allo statunitense Marcos Giron, numero 57 del ranking ATP, in poco più di un’ora e tre quarti di gioco.

Nel suo match di esordio, Vavassori aveva battuto il moldavo Radu Albot, numero 102 ATP, ma non è riuscito a replicare la stessa prestazione contro Giron. Da sottolineare che nel terzo e decisivo set, Vavassori ha avuto una palla break nel primo gioco, ma ha ceduto la battuta nel secondo game.

Sullo 0 a 3, l’italiano ha mancato due palle per tenere il servizio, prima di perdere nuovamente la battuta commettendo anche due doppi falli. Sul punteggio di 4 a 0 in favore di Giron, Vavassori ha avuto un’altra palla break ma non è riuscito a sfruttarla, prima di cedere il set e la partita con un pesante 6 a 1.

