Challenger Poznan: Il Tabellone Principale e di Quali. GIustino nel Md

Challenger Poznan – Tabellone Principale – terra

(1) Shevchenko, Alexander vs (WC) Blanch, Dali

Qualifier vs Sachko, Vitaliy

Mpetshi Perricard, Giovanni vs Mensik, Jakub

(Alt) Houkes, Max vs (5) Barrios Vera, Tomas

(4) Diaz Acosta, Facundo vs Giustino, Lorenzo

Nagal, Sumit vs (WC) Borg, Leo

Qualifier vs Zuk, Kacper

Kolar, Zdenek vs (7) Dzumhur, Damir

(8) Svrcina, Dalibor vs Martin Tiffon, Pol

Qualifier vs (Alt) Stodder, Timo

Michalski, Daniel vs Valkusz, Mate

Fatic, Nerman vs (3) Machac, Tomas

(6) Blancaneaux, Geoffrey vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

(WC) Kasnikowski, Maks vs Laaksonen, Henri

Navone, Mariano vs (2) Coria, Federico

(1/Alt) Nava, Emiliovs Pichler, David(Alt) Nouza, Petrvs (9) Kym, Jerome

(2) Molleker, Rudolf vs (WC) Grzegorzewski, Oskar

Wehnelt, Kai vs (8) Ivanovski, Kalin

(3) Taberner, Carlos vs (WC) Berkieta, Tomasz

Oberleitner, Neil vs (10) Purtseladze, Saba

(4) Strombachs, Robert vs Gima, Sebastian

(WC) Blus, Aleksander vs (11) Jorda Sanchis, David

(5) Barranco Cosano, Javier vs Domingues, Joao

(WC) Zgola, Borys vs (7) Guinard, Manuel

(6) Sanchez Jover, Carlos vs Damas, Miguel

Te, Rigele vs (12) Blanch, Ulises