ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch: Jannik Sinner viene sconfitto in modo inaspettato da Emil Ruusuvuori

Out Sinner

Jannik Sinner, non è riuscito a rispettare i pronostici della vigilia al torneo ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch 2023. Sinner è stato infatti sconfitto in due set da Emil Ruusuvuori, salutando così anzitempo il torneo.

La prestazione dell’azzurro è stata estremamente negativa. Sinner non è riuscito a trovare una contromisura efficace alla potente prima di servizio del suo avversario finlandese, ed è sembrato impotente di fronte al dominio di Ruusuvuori nello scambio. Sinner ha commesso troppi errori gratuiti, che hanno ulteriormente danneggiato le sue possibilità di vittoria.

Ruusuvuori, dall’altra parte della rete, ha sovrastato Sinner con una potenza di colpi decisamente superiore. Alla fine, il match ha visto la vittoria del finlandese con il punteggio di 6-3 6-4, in un incontro che ha durato appena 1h21′.

Per Sinner si tratta di una sconfitta dolorosa, la prima in carriera a livello ATP contro Ruusuvuori. Nei cinque incontri precedenti, infatti, l’italiano aveva sempre avuto la meglio sul tennista di Helsinki.

Tuttavia, nella partita di oggi, non c’è spazio per recriminazioni. Non solo la prestazione di Sinner è stata al di sotto delle aspettative, ma anche quella di Ruusuvuori è stata notevolmente elevata. Il tennista finlandese ha giocato un match praticamente perfetto, meritandosi ampiamente la vittoria e l’accesso alla semifinale.

Ora, a separare Ruusuvuori dall’atto conclusivo del torneo c’è il beniamino di casa, Tallon Griekspoor. I tifosi sono in attesa di vedere se il finlandese sarà in grado di replicare la buona performance mostrata contro Sinner.