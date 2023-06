ATP 250 S-Hertogenbosch: esordio positivo per Sinner, batte Bublik in due set

Riprendere la stagione con una vittoria frutto di una prestazione solida e convincente è il miglior modo per archiviare una cocente delusione e guardare avanti. Questo il “telegramma” mandato da Jannik Sinner all’esordio sull’erba olandese dell’ATP 250 di S-Hertogenbosch. L’azzurro, dopo la brutta sconfitta sofferta al secondo turno di Roland Garros, è tornato in gara battendo per 6-4 6-2 Alexander Bublik in poco meno di un’ora e mezza di gioco, confermando così la superiorità sul rivale, già sconfitto per due volte in carriera su altrettanti confronti diretti (nel 2021, entrambi sul sintetico). Negli ottavi di finale, Sinner affronta il finlandese Emil Ruusuvuori, bravo a superare Humbert al termine di un match piuttosto combattuto.

Sinner non ha brillato come nelle giornate migliori, pochi i suoi “fuochi d’artificio”, quelle accelerazioni a tutta che lasciano fermo il rivale o quei pressing asfissianti che portano l’avversario a sbagliare per primo. Ha badato soprattutto a giocare con estrema solidità i turni di servizio, compiendo alla perfezione l’impresa. I numeri di fine partita parlano chiaro: 8 Ace e nessun doppio fallo, 65% di prime in campo ricavando ben l’84% dei punti. Buonissimo anche il 59% ottenuto sulle seconde di battuta e una sola palla break concessa (e annullata) in un caotico decimo game del primo set, quando il rivale ha iniziato un prolungato – e alla fine stucchevole – teatrino di proteste con il giudice di sedia (beccandosi anche un warning). Jannik è sceso in campo molto determinato, concentrato, consapevole che perdere un game di battuta contro uno che serve come il “cavallo pazzo” kazako era potenzialmente molto pericoloso, ancor più sui prati. Missione compiuta al 100% quindi, con una vittoria serena e con sensazioni positive dal campo. Si è scambiato poco, ma del resto contro Bublik pensare di giocare con ritmo è quasi utopia. Nelle poche occasioni nelle quali c’è stato ritmo, la differenza tra i due è stata nettissima, tutta a favore dell’azzurro.

THAT WAS FUN 😅@janniksin becomes the 6th player to reach 30 wins this season after a 6-4 6-2 victory over Bublik 👏@LibemaOpen #LibemaOpen pic.twitter.com/XIGEcC4r7p — Tennis TV (@TennisTV) June 14, 2023

In una partita del genere, giocata solo sui colpi d’inizio gioco e senza alcun ritmo poiché Bublik ha cercato continuamente schemi estemporanei per non dare continuità all’avversario, è interessante sottolineare proprio la bontà della prestazione di Sinner al servizio e in risposta. Proprio la risposta è stata molto importante: appena Alexander è stato “giocabile”, affrontando prime palle non sulle righe o sulle seconde, Sinner ha trovato sicurezza nell’impatto e profondità nelle traiettorie, portandosi in una situazione di vantaggio che ha capitalizzato finalmente nel settimo game del primo set, alla settima chance complessiva. Un allungo che ha di fatto spaccato in due la partita, anche perché Sasha si è perso tra una lamentela con il giudice di sedie e una serie di giocate al limite, e perdenti.

Ancor più interessante sottolineare la novità di Sinner al servizio. Lo si era intravisto in alcuni video social in allenamento, anche in partita abbiamo avuto la conferma: è tornato a caricare la battuta col movimento detto “foot-up” ossia iniziando con gambe divaricate e unendole al momento dello slancio verso la palla. Aveva già optato per questa catena cinetica ai tempi di Riccardo Piatti, per poi abbandonarla successivamente. Il punto è l’equilibrio, aver spinta senza perdere coordinazione. Non c’è una soluzione ideale, l’importante è aver un gesto sciolto, che dia equilibrio e potenza verso la palla. Vedremo nei prossimi tornei quale sarà il rendimento, a giudicare da quello odierno il cambiamento sembra positivo. E tutti sappiamo quanto il tennis di Jannik dipenda dal rendimento della battuta, in assoluto ma anche per dargli quella serenità nei punti chiave che lo porta giocare col braccio più sciolto e sicuro.

Al prossimo turno, negli ottavi, c’è Ruusuvuori, tennista contro il quale si trova discretamente bene, 5 grandi W su altrettante sfide. Speriamo che un ottimo torneo in Olanda spazzi via i dubbi di Parigi.

Marco Mazzoni

La cronaca

Bublik inizia il match al servizio, ma è la risposta di Sinner subito bella “calda”. Risponde al centro e profondo l’azzurro, colpi che mandano in difficoltà il kazako. Strappa due palle break Jannik, ma Alexander le cancella col servizio, salvando il primo game, 1-0. Con quattro punti di fila rimontando da 0-30 (e con un Ace nell’ultimo), Sinner muove lo score. C’è lotta nel terzo game, esagera con il drop shot Bublik, con un errore ai vantaggi che gli costa la terza PB del match, ma rimedia ancora con una prima palla perfetta. Tutto più facile per l’azzurro, ben due Ace e via per il 2 pari. Sinner nel settimo game è super aggressivo in risposta, diritto e rovescio filano via nei pressi della riga, Bublik non ha il tempo per organizzare una contro mossa, per lo 0-40. Non si gioca sulle prime due, il servizio è perfetto, sulla terza Jannik non è fortunato, il passante di diritto in corsa muore sul nastro (e sarebbe stato molto probabilmente vincente). Con un doppio fallo Sasha concede la quarta PB del game (settima del match). Stavolta la prima non salva il kazako, si scambia e col diritto la pressione di Sinner “sfonda” la resistenza del rivale. BREAK Sinner, 4-3 e servizio avanti l’altoatesino, finalmente ha capitalizzato le chance costruite. Essenziale il tennis dell’azzurro, servizio, diritto aggressivo ma con discreto margine di rischio, consolida il gap volando 5-3. Nel nono game Bublik si incaponisce sul servizio da sotto… ne gioca ben 4 fila (commettendo pure un doppio fallo!), alla fine riesce a chiudere con un lob ottimo, per il 4-5. Sinner per il primo set, Bublik inizia un teatrino per una chiamata errata e corretta dal “falco”. Forse l’azzurro si distrae, commette un errore per il 15-30, mentre la diatriba continua… Gestisce male Jannik uno scambio con un taglio sotto che rimette in gioco il rivale, fino all’errore, che gli costa una palla break sul 30-40. Arriva lo warning per Bublik per le reiterate proteste, e per fortuna Jannik con un bel servizio cancella la chance a Sasha. Con un Ace, al primo set point, Sinner si aggiudica il set 6-4. 6 Ace e nessun doppio fallo, come 70% di prime in campo e un eccellente 84% di punti vinti. Soprattutto ha strappato un break e salvato la delicata palla break nell’ultimo game.

Secondo set, Bublik alla battuta, dopo aver chiesto di parlare col supervisor al termine del primo. Ritrova concentrazione e vince il game. Riparte bene anche Sinner, da 15-30 alza il ritmo col diritto da fondo campo e col settimo Ace del match impatta 1 pari. Nel terzo game il nativo di Gatchina (Russia) fa e disfa, con alcune delle sue folli giocate non sempre premiate dal successo. Jannik arriva due volte a palla break, si gioca molto male la seconda, quando nello scambio stecca malamente un diritto dal centro che per lui dovrebbe essere accademia. Il BREAK arriva alla terza chance: l’azzurro porta il rivale nello scambio, si colpisce centrale ad alta velocità, il primo a sbagliare e Bublik. 2-1 e servizio per Jannik, che con tranquillità continua a macinare turni di battuta solidi, pochi fronzoli e tennis pratico. 3-1. Ormai Sasha ha perso concentrazione, gioca un pessimo turno di servizio e l’azzurro ne approfitta, scappando via con un secondo break che lo manda al comando 4-1, col doppio break. Con un altro buon game a 15 l’azzurro veleggia sul 5-1, sempre molto preciso con la prima di servizio e attento soprattutto a non sbagliare e calare di ritmo. Bublik insiste nel servizio da sotto, sperando di mandare in qualche modo in confusione Jannik che, invece, resta impassibile. In qualche modo il kazako torna a vincere un game, ora Sinner serve per il match avanti 5-2. Nessun patema, chiude al primo match point, sfruttando una palla corta errata (una delle tante) rischiata dal kazako, che fortunatamente esce dal campo senza altre polemiche dopo la fase a dir poco “calda” del finale del primo set. Una vittoria era quel che serviva a Jannik, per ritrovare fiducia dopo la pessima parentesi di Parigi e inizia bene la piccola ma importantissima stagione su erba.

Alexander Bublik vs [2/WC] Jannik Sinner



ATP 's-Hertogenbosch Alexander Bublik Alexander Bublik 4 2 Jannik Sinner [2] Jannik Sinner [2] 6 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-5 → 2-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Bublik 15-0 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 A. Bublik 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 4-5 → 4-6 A. Bublik 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 3-5 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Bublik 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0