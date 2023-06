Wimbledon 2023, i favoriti del terzo slam della stagione. Novak Djokovic alla caccia del Grande Slam (con la situazione aggiornata e sondaggio)

Terminato il Roland Garros, con la terza vittoria in carriera a Parigi per Novak Djokovic, è già tempo di voltare pagina e guardare a Wimbledon 2023, forse il torneo di tennis più prestigioso al mondo. Quando mancano poche settimane al suo inizio, scopriamo quali sono i favoriti per il successo e altre informazioni su uno degli eventi clou per i fan della racchetta.

Terzo evento stagionale dello Slam, il suo fascino è rimasto intatto pur a distanza di 146 anni dalla prima edizione. Un torneo in cui hanno trionfato negli ultimi due decenni sempre i soliti quattro campioni, ovvero Roger Federer (8 successi), Novak Djokovic (7), Rafa Nadal (2) ed Andy Murray (2).

Proprio Djokovic è il detentore del torneo, in realtà in cerca del pokerissimo, poiché vincitore a Wimbledon dal 2018 (nel 2020 non fu disputato per la pandemia) ed è alla caccia del Grande Slam di vincere nello stesso anno tutti e quattro tornei Major ed è in corso dopo aver vinto a Melbourne e Parigi. Per il singolare femminile la detentrice è Elena Rybakina, recente vincitrice degli Internazionali d’Italia a Roma. Il torneo sui prati inglesi avrà inizio il prossimo 3 luglio con i primi turni nel maschile e nel femminile. Senza interruzioni si proseguirà fino al 15 e il 16 luglio: il sabato di scena la finale femminile, la domenica quella maschile.

Tra i giocatori più attesi indubbiamente il recente trionfatore di Parigi, Novak Djokovic. Il campione serbo, numero 1 nella classifica ATP, vincendo a Wimbledon, eguaglierebbe il record di otto successi fin qui detenuto da Roger Federer. È il favorito numero 1 secondo i principali siti di scommesse sul tennis a quota 1.81. Dietro di lui c’è però un nutrito gruppetto di antagonisti, ad iniziare dallo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking, quotato vincente a 4.50.

Tra gli altri tennisti in pole per il successo a Wimbledon, troviamo l’esperto Daniil Medvedev, numero 3 al mondo, a 8.50. Da seguire sempre con attenzione anche Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas, rispettivamente in posizione 4 e 5 del ranking, spesso protagonisti nei grandi eventi.

Per quanto concerne gli italiani, occhi puntati su Jannik Sinner (numero 9 ATP e quotato vincente a 14.00) e sul finalista dell’edizione del 2021 di Wimbledon, Matteo Berrettini, al rientro da un infortunio. Una sua vittoria sui prati inglesi è data a 11.60.

Per quanto riguarda le donne, la vincitrice del Roland Garros, Iga Swiatek, nonché numero uno della classifica WTA, è la favorita al successo per i Bookmakers a 4.85. Segue da vicino la detentrice del titolo, Elena Rybakina, a quota 5.15. Terza favorita Aryna Sabalenka, semifinalista a Parigi, a 5.35. Le tre atlete sono in pole per il successo nel singolare femminile secondo gli esperti.

Tutti i match del terzo torneo stagionale del Grande Slam saranno trasmessi sui canali di Sky Sport. Disponibili anche in diretta streaming, scaricando l’App Sky Go su dispositivi Android e iOS. In alternativa, possibile utilizzare NOW, la piattaforma on demand di Sky.

(Clicca per vedere l'entry list) WImbledon (MD) Inizio torneo: 03/07/2023 | Ultimo agg.: 14/06/2023 08:22 Main Draw (cut off: 97 - Data entry list: 23/05/23 - Special Exempts: 0/0) 1. C. Alcaraz

D. Medvedev 3. N. Djokovic

C. Ruud 5. S. Tsitsipas

H. Rune 7. A. Rublev

J. Sinner 9. T. Fritz

F. Auger-Aliassime 11. K. Khachanov

F. Tiafoe 13. H. Hurkacz

C. Norrie 15. R. Nadal

B. Coric 17. T. Paul

L. Musetti 19. A. de Minaur

M. Berrettini 21. P. Carreno Busta

M. Cilic 23. R. Bautista Agut

D. Evans 25. N. Kyrgios

J. Struff 27. A. Zverev

F. Cerundolo 29. S. Korda

B. van de Zandschulp 31. D. Shapovalov

Y. Nishioka 33. G. Dimitrov

M. Raonic*pr 34. A. Davidovich Fokina

B. Shelton 35. G. Monfils*pr

M. Kecmanovic 37. B. Zapata Miralles

U. Humbert 39. T. Griekspoor

J. Lehecka 41. A. Murray

M. Cressy 43. E. Ruusuvuori

S. Baez 45. L. Sonego

T. Martin Etcheverry 47. A. Mannarino

L. Harris*pr 48. A. Bublik

J. Wolf 50. R. Gasquet

D. Lajovic 52. B. Nakashima

M. Ymer 54. N. Jarry

G. Barrere 56. M. McDonald

L. Djere 58. R. Carballes Baena

Y. Wu 60. J. Draper

C. Moutet 62. A. Karatsev

P. Cachin 64. Y. Hanfmann

B. Bonzi 66. A. Ramos-Vinolas

M. Purcell 68. J. Kubler

C. Lestienne 70. Z. Zhang

J. Thompson 72. D. Altmaier

M. Cecchinato 73. H. Dellien*pr

M. Giron 75. C. Eubanks

G. Pella*pr 76. N. Borges

J. Munar 78. A. Rinderknech

L. Van Assche 80. M. Fucsovics

M. Huesler 82. A. Popyrin

A. Molcan 84. A. Shevchenko

C. O'Connell 86. I. Ivashka

Q. Halys 88. S. Wawrinka

J. Chardy*pr 89. J. Isner

D. Elahi Galan 91. D. Thiem

F. Krajinovic 93. D. Schwartzman

F. Coria 94. J. Vesely*pr

A. Vukic 96. T. Monteiro

J. Pablo Varillas Alternates 1. R. Safiullin (98)

A. Muller (100) 3. S. Kwon (101)

D. Koepfer (102) 5. B. Gojo (103)

J. Manuel Cer (104) 7. M. Arnaldi (105)

C. Garin (106) 9. T. Kokkinakis (107)

H. Gaston (108) 11. J. Duckworth (109)

T. Daniel (110) 13. R. Albot (111)

A. Fils (112) 15. D. Goffin (113)

A. Kovacevic (114) 17. F. Marozsan (115)

D. Stricker (116) 19. E. Gomez (117)

S. Ofner (118) 21. O. Virtanen (119)

O. Otte (120)