Wimbledon 2023: Previsioni, la partecipazione italiana ed i probabili vincitori – Una panoramica completa sul Torneo

La 136esima edizione del prestigioso torneo di Wimbledon si svolgerà da lunedì 3 a domenica 16 luglio 2023, mantenendo la sua inconfondibile atmosfera nel sobborgo londinese, sui suoi classici campi in erba. Seguendo da vicino il Roland Garros, questo terzo Slam della stagione tennistica potrebbe segnare una tappa storica con Novak Djokovic alla caccia del Grande Slam

Il primo torneo di Wimbledon si tenne nel 1877, rendendolo il torneo di tennis più antico del mondo. Inizialmente, il torneo era solo per gli uomini, ma il torneo femminile venne aggiunto nel 1884. I record del torneo di singolare è detenuto da Roger Federer tra gli uomini (8 successi) poi Novak Djokovic, Pete Sampras e William Renshaw (7 vittorie ciascuno), e da Martina Navratilova tra le donne (9 vittorie).

Wimbledon è sicuramente famoso per le sue tradizioni, inclusa l’assenza di pubblicità sui campi. Il torneo è l’unico dei Grand Slam che si svolge ancora sull’erba, un tipo di superficie che favorisce i giocatori con un gioco veloce e aggressivo. Un’altra tradizione famosa era quella del “Middle Sunday”, l’unico giorno di riposo del torneo, anche se questa tradizione è stata interrotta nel 2022. Infatti dalla scorsa edizione a Wimbledon si gioca anche nella domenica di mezzo.

Un’altra tradizione tipica del torneo londinese è quella di servire fragole con panna agli spettatori. Questo dolce è considerato un classico del torneo. Oltre a ciò, tutti i giocatori devono indossare abiti completamente bianchi durante le partite, un’altra caratteristica distintiva del torneo.

Nel corso degli anni, Wimbledon ha visto molti momenti memorabili e partite epiche, contribuendo a definire la storia del tennis. Da Bjorn Borg a Martina Navratilova, da Pete Sampras a Serena Williams, da Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, molti dei più grandi nomi del tennis hanno lasciato il loro segno su Wimbledon.

È importante ricordare per la storia del torneo che a causa della pandemia di COVID-19, il torneo è stato cancellato nel 2020, la prima cancellazione dal periodo della Seconda Guerra Mondiale.

Ci saranno tanti italiani al via nel tabellone principale. Per il maschile saranno infatti 5 i tennisti italiani che gareggeranno in Inghilterra. Su tutti spicca il nome del giovane Jannik Sinner, speranza del nostro tennis ma che attende ancora di vincere il primo Slam della sua carriera. Presenti anche Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato, mentre Matteo Arnaldi figura al momento tra gli Alternates. Uno dei nomi del momento rimante sempre e comunque quello di Matteo Berrettini, finalista nel 2021 e costretto a saltare la scorsa edizione per colpa del Covid. Tra le donne ci sono invece 6 atlete: Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Sara Errani e Lucia Bronzetti.

Nelle qualificazioni nutrita presenza di giocatori italiani: al via Matteo Arnaldi, Francesco Passaro, Giulio Zeppieri, Raul Brancaccio, Andrea Vavassori molto a suo agio su questi campi dato che gioca un bellissimo Serve & volley, Luca Nardi, Flavio Cobolli, Riccardo Bonadio, Franco Agamennone, Mattia Bellucci, Luciano Darderi, Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli e Matteo Gigante.

Nel femminile nel tabellone cadetto al via Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio.

Per quanto riguarda le quote di Wimbledon 2023, guardando a siti di riferimento del settore come questo https://www.casinoitaliani.it/recensioni/olybet , sembrano essere già delineati i favoriti per la vittoria finale. Novak Djokovic è quotato a 2.10 tra gli uomini, seguito da Carlos Alcaraz, l’attuale numero due del ranking ATP, a 5.00, e dal numero tre Daniil Medvedev a 7.00. Matteo Berrettini segue a 10.50, mentre Jannik Sinner e Nick Kyrgios sono entrambi a 11.00. Alexander Zverev segue a 12.00.

Nel torneo femminile, le quote vedono al vertice Iga Swiatek e la campionessa in carica Elena Rybakina, entrambe quotate a 4.50. Poco dietro, Aryna Sabalenka è offerta a 5.00. Le altre partecipanti, al momento, sembrano essere in una posizione più distante.

Quale sarà l’esito di questa edizione del torneo?