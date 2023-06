WTA 125 Valencia: Il Tabellone Principale. Sara Errani testa di serie n.3

WTA 125 Valencia – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Mayar Sherif vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Sinja Kraus vs (SE) Maria Carle

Arantxa Rus vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Aliona Bolsova vs (6) Panna Udvardy

(4) Emma Navarro vs Mirjam Bjorklund

Anna Bondar vs Kaja Juvan

Leolia Jeanjean vs (WC) Rosa Vicens Mas

(WC) Angela Fita Boluda vs (8) Nadia Podoroska

(5) Kateryna Baindl vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Marina Bassols Ribera vs (WC) Esquiva Banuls Charo

Sara Sorribes Tormo vs Leyre Romero Gormaz

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (3) Sara Errani

(7) Caroline Dolehide vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Tamara Korpatsch vs Ylena In-Albon

Jaqueline Cristian vs Clara Tauson

(WC) Jessica Bouzas Maneiro vs (2) Julia Grabher