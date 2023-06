Challenger Bratislava: Il Main Draw e il tabellone di Quali. Un azzurro nel Md

Challenger Bratislava – Tabellone Principale – terra

(1) Molcan, Alex vs Burruchaga, Roman Andres

(WC) Privara, Peter Benjamin vs Coppejans, Kimmer

(Alt) Zuk, Kacper vs Kolar, Zdenek

Bonadio, Riccardo vs (5) Machac, Tomas

(4) Piros, Zsombor vs Nagal, Sumit

Qualifier vs Kuzmanov, Dimitar

Qualifier vs Laaksonen, Henri

Svrcina, Dalibor vs (6) Gombos, Norbert

(8) Kovalik, Jozef vs Qualifier

Prizmic, Dino vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Pokorny, Lukas

Michalski, Daniel vs (3) Coria, Federico

(7) Klein, Lukas vs Barrios Vera, Tomas

Dzumhur, Damir vs Qualifier

(WC) Verdasco, Fernando vs Ilkel, Cem

Mensik, Jakub vs (2) Shevchenko, Alexander

(1) Valkusz, Matevs Kym, Jerome(WC) Lanik, Tomasvs (8) Vrbensky, Michael

(2) Sachko, Vitaliy vs (Alt) Monzon, Ignacio

(WC) Karol, Milos vs (11) Blanch, Ulises

(3) Fonio, Giovanni vs (Alt) Leite, Wilson

Safwat, Mohamed vs (10) Ajdukovic, Duje

(4) Neumayer, Lukas vs (WC) Palovic, Lukas

Kopp, Sandro vs (7) Kachmazov, Alibek

(5) Stodder, Timo vs Karlovskiy, Evgeny

(WC) Krajci, Michal vs (12) Melzer, Gerald

(6) Dutra da Silva, Daniel vs Pichler, David

(PR) Rola, Blaz vs (9) Marchenko, Illya