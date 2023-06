Carlos Alcaraz ed il “terrore” dei giocatori con il rovescio ad una mano. Per la prima volta avrà due giorni di riposo a Parigi

Carlos Alcaraz imprime una potenza e un effetto alla palla che arreca danni a tutti i suoi avversari, ma soprattutto a coloro che hanno un rovescio ad una mano. L’atleta di Murcia rappresenta l’evoluzione del tennis con quei colpi pieni di velocità che raggiungono inoltre un’altezza tremenda grazie al suo effetto liftato. È ben noto a tutti che coloro che hanno un rovescio ad una mano, hanno maggiori problemi a colpire le palle sopra la spalla, e questo si sta verificando al Roland Garros 2023. Shapovalov. Musetti e Tsitsipas hanno visto come lo spagnolo martellava il loro rovescio ancora e ancora. È importante menzionare che Carlitos ha perso solo una partita da quando è diventato professionista contro un giocatore con un rovescio ad una mano, ed è stato nella finale di Amburgo 2022 contro il nostro Lorenzo Musetti.

Alcaraz poi affronterà due giorni interi di riposo prima del suo confronto con Novak Djokovic in semifinale al Roland Garros 2023, il match che tutti gli appassionati dello sport stanno aspettando con impazienza. Per la prima volta durante il torneo, il tennista murciano avrà a disposizione più di un giorno senza partite, motivo per cui dovrà modificare la sua routine abituale.

Come riportato da Marca, Alcaraz e il suo team hanno deciso di svolgere l’allenamento in campo mercoledì, mentre giovedì sarà dedicato al riposo, con solo attività di preparazione atletica presso l’hotel dove alloggia.