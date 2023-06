ITF Frascati: il resoconto di giornata

Primi verdetti al NCC Frascati dove ha preso il via il tabellone principale del Futures ITF (15.000 $ – terra).La pioggia della notte scorsa ha fatto ritardare l’inizio delle gare ma poi è filato tutto liscio consentendo agli organizzatori di portare a termine il programma odierno che ha visto esaurirsi tutto il primo turno di doppio .

Nel singolare francesi e italiani sugli scudi . Esordio positivo del 17enne Gabriel Debru , testa di serie n°7 , contro Daniel Bagnolini. Un match non facile per il transalpino che ha incontrato non poche difficoltà specie nel secondo set risoltosi al tie-break . Bagnolini , 20 anni di Cervia ,allievo della Galimberti Academy , ha sicuramente buoni margini di miglioramento. Passa il turno anche l’altro francese Emilien Voisin contro lo juniores svizzero Andrin Casanova. In casa Italia tutta una serie di duelli che non hanno riservato particolari sorprese. Alessandro Pecci ,22 anni di Riccione, ha prevalso di misura,in un confronto tra qualificati ,sul toscano Samuele Pieri . Il maceratese Tommaso Compagnucci ha imposto la sua maggior esperienza al 18enne tarantino Fabio De Michele mentre incontri a senso unico quelli tra il romagnolo Marcello Serafini e la wild card Giammarco Gandolfi per non parlare del pesante cappotto inflitto dal ligure Luca Castagnola a Marco Dessi. In serata esordio vincente per Julian Ocleppo . Opposto all’umbro Andrea Militi Ribaldi , Ocleppo non ha avuto problemi imponendosi in poco più di un’ora di gioco.

Risultati

Singolare 1° Turno : Debru (Fra) b Bagnolini (Ita) 63 76 (1); Pecci (Ita) b Pieri (Ita) 75 64; Compagnucci (Ita) b De Michele (Ita) 64 63;Voisin (Fra) b Casanova (Sui) 64 63; Serafini (Ita) b Gandofli (Ita) 62 62; Castagnola (Ita) b Dessi (Ita) 60 60; Ocleppo (Ita) b Mitili Ribaldi (Ita) 62 63.

Doppio 1° turno : Catini-De Vincentis (Ita) b Ferrari-Tresca (Ita) 62 62;Picchione-Ricca (Ita) b Crocetti-Graf (Ita) 60 60;Bellifemine-Koshla (Ita-Ind) 63 63;Compagnucci-Cortegiani (Ita) b Ciavarella-Minighini (Ita) 64 62;Marchetti – Taddia (Ita) b Bagnolini-Dalla Valle (Ita) 63 36 104;Castagnola-D’Agostino (Ita) b Misasi-Pieri (Ita) 63 64; Voisin-Weber (Fra) b Forti-Napolitano (Ita) 26 63 108; Gandolfi-Tammaro (Ita) b Cepelev-Roveri Sydney (Nflag-Bra) 46 64 10-8.