Momenti difficili per Emma Raducanu: Dopo l’operazione, interrompe la collaborazione con l’allenatore Sebastian Sachs. La polemica su Djokovic continua. Federazione di Tennis del Kosovo chiede sanzioni per le sue dichiarazioni

Non sono mesi facili per Emma Raducanu. La tennista britannica è stata recentemente sottoposta a un intervento chirurgico multiplo alle mani ed al piede sinistro, con l’obiettivo di recuperare completamente da fastidi fisici che l’hanno afflitta durante gli ultimi eventi. Questo periodo di pausa dal circuito sembra averle dato il tempo di riflettere e prendere una nuova decisione che non sorprende molti: Emma non proseguirà il suo lavoro con l’ultimo allenatore, Sebastian Sachs.

Sachs, che si era unito a lei all’inizio dell’anno dopo aver lavorato con la tennista svizzera Belinda Bencic, non farà più parte del team di Raducanu. Curiosamente, Bencic ha recentemente iniziato una collaborazione con Dmitry Tursunov, l’ex allenatore di Raducanu.

È possibile che l’assenza prolungata di Raducanu dai campi per gran parte del 2023 abbia avuto un peso significativo in questa decisione. Il fatto che la giovane tennista britannica stia attraversando un periodo di recupero dopo un intervento chirurgico potrebbe aver influenzato il suo desiderio di un cambiamento nel suo team

Tuttavia, ciò che è certo è che Raducanu è ora senza un allenatore. Questa decisione segna l’inizio di un nuovo capitolo per lei, mentre si concentra sul recupero e su come migliorare ulteriormente il suo gioco.

Proseguono le reazioni e le conseguenze del messaggio lanciato da Novak Djokovic dopo il suo debutto vittorioso a Roland Garros 2023. Mentre l’organizzazione del torneo parigino gestisce internamente le affermazioni del tennista serbo che “il Kosovo è il cuore della Serbia, fermiamo la violenza”, le autorità kosovare continuano a esprimersi in modo critico sulle sue parole.

L’ultima presa di posizione è arrivata da Jeton Hadergjonaj, presidente della Federazione di Tennis del Kosovo, che ha richiesto una “sanzione” contro il campione di Belgrado da parte della Federazione Internazionale di Tennis (ITF) e dell’Associazione dei Tennisti Professionisti (ATP).

“Per una figura pubblica come Djokovic, in un torneo di questo livello, esprimere un messaggio del genere non è appropriato,” ha detto Hadergjonaj. “Un mese fa, durante una partita di basket, il pubblico gridava ‘il Kosovo è la Serbia’; Djokovic non gridava, ma faceva gesti con la mano a sostegno di tale affermazione. Dobbiamo reagire. Domani invieremo una richiesta ufficiale affinché Djokovic sia punito, che riceva una multa. Lo chiederemo all’ATP, all’ITF e alla Federazione Francese di Tennis.”

Questa richiesta sottolinea la tensione che le parole di Djokovic hanno generato. Il Kosovo, che dichiarò l’indipendenza dalla Serbia nel 2008, è un territorio la cui sovranità è ancora oggetto di dispute internazionali. Le parole del tennista serbo hanno quindi riaperto una ferita molto sensibile.