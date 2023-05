Roland Garros: Ottimo Fognini! Sconfigge Kubler in tre set, al terzo turno trova Ofner

Sotto controllo. Questa la sensazione data da Fabio Fognini per quasi tutta la durata dell’incontro contro Jason Kubler. Sulla terra battuta era prevedibile che l’australiano non avesse le armi per contrastare il gioco da fondo di Fognini e così effettivamente è stato. Finisce 6-4 7-6 6-2 per l’italiano con un unico momento di sbandamento sul 4-0 nel secondo set, quando un calo di concentrazione di Fabio e un paio di game di altissimo livello di Kubler portano alla rimonta dell’australiano e all’allungarsi del set fino al tie-break. Nel terzo set l’equilibrio regge fino al 2 pari, poi Fognini prende il largo e vince quattro game consecutivi.

Al prossimo turno sfida l’austriaco Sebastian Ofner (27 anni, n.118 ATP, entrato nel main draw dopo aver passato le qualificazioni), che ha battuto Korda in tre set. Non ci sono precedenti tra l’azzurro e il nativo di Bruck An Der Mur.

Il match vinto da Fabio contro Jason Kubler è stato divertente, ma un po’ ondivago come livello di gioco. La partita comincia con tre break consecutivi, poi Fognini si porta sul 3 a 1 e da quel momento domina il set gestendo gli scambi da fondo senza particolari problemi e rispondendo con costanza al servizio dell’australiano. 6-3 Fognini in assoluto controllo.

Nel secondo set Fabio prende chiaramente il sopravvento senza in realtà aver bisogno di giocare un gran tennis. Kubler infatti fa e disfa, cerca vincenti e si prende tanti rischi visto che non ha la pesantezza di palla per reggere lo scambio da fondo né con il diritto né con il rovescio. Fognini si porta sul 4 a 0, poi ha un calo di concentrazione e forse anche fisico. Kubler vince tre game di fila sfruttando un paio di notevoli drop-shots con il rovescio e un servizio più efficace, ma l’italiano va comunque a servire sul 5-4. Fognini si issa fino al set point, ma si breakkare e l’andamento ondivago dell’incontro raggiunge il suo apice. Sul 5 pari infatti i giocatori si strappano il servizio a vicenda in maniera abbastanza veloce e si arriva quindi al tie-break dove Fognini riesce a ritrovare una certa consistenza nei punti importanti. 7-6 (7-5) Fognini d’un soffio

Nel terzo set l’equilibrio regge per pochi game. Fognini gioca a regime controllato, Kubler tira vincenti a tutto braccio. Il break arriva sul 3-2 Fognini e da quel momento non c’è più storia. 6-2 Fognini liscio come l’olio.

L’avversario del prossimo turno sarà l’austriaco Ofner, un giocatore che sta probabilmente giocando il miglior tennis della sua carriera e contro il quale servirà un Fognini meno discontinuo per non trasformare il match in una partita lunga e “fisica”.

Antonio Gallucci

GS Roland Garros Fabio Fognini Fabio Fognini 6 7 6 Jason Kubler Jason Kubler 4 6 2 Vincitore: Fabio Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Jason Kubler 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Fabio Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Jason Kubler 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Fabio Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Jason Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Fabio Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Jason Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Fabio Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 Fabio Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 Jason Kubler 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Fabio Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Jason Kubler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Fabio Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Jason Kubler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Fabio Fognini 0-15 0-30 0-40 4-1 → 4-2 Jason Kubler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Fabio Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Jason Kubler 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Fabio Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Jason Kubler 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Fabio Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Jason Kubler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Fabio Fognini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Jason Kubler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Fabio Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Jason Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Fabio Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Jason Kubler 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Fabio Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Jason Kubler 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0