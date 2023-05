Le finali del campionato NCAA: in singolare vincono Tian e Quinn

Nel campionato a squadre vittorie per University of North Carolina e Virginia University

Maggio sta per finire ed è tempo di verdetti nell’universo del tennis universitario a stelle e strisce, sia per le squadre delle università che per i giocatori dei college. Sui campi dell’USTA Nationals Campus di Orlando sono infatti andate in scena dapprima le fasi finali del campionato e poi quelle del torneo individuale NCAA 2023.

Procediamo con ordine: a conquistare per la seconda volta di fila il titolo di campioni NCAA sono stati i Cavaliers della Virginia University (testa di serie numero cinque del tabellone), che hanno sconfitto in finale per quattro incontri a zero i Buckeyes di Ohio State (testa di serie numero tre del tabellone). Dopo aver conquistato il punto riservato ai doppi, i Cavaliers si sono assicurati i successivi tre singolari grazie alle vittorie in due set del lussemburghese Chris Rodesch (nominato MVP del campionato), dello spagnolo Inaki Montes de la Torre e dello svizzero Jeffrey von der Schulenburg.

Riuscire a bissare un successo non è mai facile, ma quella della Virginia University sembra una squadra con qualcosa di speciale al proprio interno: i primi quattro singolaristi, Rodesch, Montes, Von der Schulenburg e Ryan Goetz sono innegabilmente i punti forti della squadra, ma sono risultati decisivi i miglioramenti degli altri due singolaristi Alexander Kiefer e lo svedese Mans Dahlberg, insieme all’affidabilità del doppista William Woodall.

A livello femminile invece ad aggiudicarsi il titolo per la prima volta nella storia sono state le ragazze di University of North Carolina che hanno avuto la meglio sulle rivali di North Carolina State grazie al punto del doppio e alle vittorie di Fiona Crawley, Carson Tanguilig ed Elisabeth Scotty.

Passando al torneo individuale la campionessa universitaria del 2023 è la cinese Fangran Tian della UCLA che da matricola e abbastanza a sorpresa, visto che non era compresa fra le prime otto teste di serie, ha vinto il torneo senza perdere un set. Un dominio pressoché incontrastato quello della ragazza cinese che soltanto agli ottavi, contro Alexandra Yepifanova, ha trovato un’avversaria davvero in grado di contrastarla almeno per un set.

In finale invece Fangran Tian ha sconfitto piuttosto nettamente Layne Sleeth di University of Oklahoma con il punteggio di 6-4 6-2.

Il torneo maschile è stato forse uno dei più incerti degli ultimi anni. Le prime quattro teste di serie erano Elliott Spizzirri, Ethan Quinn, Arthur Fery e Melios Efstathiou, ma erano in tanti coloro che potevano vantare legittime speranze di vincere il titolo.

A trionfare in una finale incredibile è stato l’intrigante prospetto da Georgia University, Ethan Quinn che al primo anno al college si è laureato campione NCAA, succedendo così nell’albo d’oro a Ben Shelton e garantendosi una wild card per il tabellone principale degli Us Open.

La finale dicevamo… una partita da montagne russe. Ethan Quinn contro il ceco Ondrey Styler. Il ragazzo di Fresno va avanti 5-2 con due break nel primo set, ma si incarta sul più bello e cede al tie-break il primo parziale. L’inerzia passa tutta sulle spalle del giocatore ceco che brekka subito Quinn e va a servire sul 5-4. Nel frattempo la finale femminile è terminata e cameraman e fotografi attraversano di corsa il campo su cui si stanno affrontando Quinn e Styler (sì proprio così) per immortalare la prevedibile vittoria del ceco. Styler si porta sul 40-0 con quattro match point a favore (ricordiamo che nei tornei universitari vige la regola del No Adv), ma Quinn ha la forza di restare dentro la partita con la testa e riesce a ribaltare e vincere il game. Si arriva al tie-break anche nel secondo set quindi, tie-break che Quinn porta a casa grazie alla ritrovata consistenza del proprio dritto.

Il terzo set è comprensibilmente intriso di tensione ed emotività. Si susseguono un paio di break e contro break, ma alla fine è Styler a cedere con il punteggio di 6-2. Il match termina con una volée vincente e l’immagine di Quinn piegato in due, sorridente e incredulo, è già nella storia del college tennis.

Antonio Gallucci