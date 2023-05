Arthur Fils, 18 anni, trionfa al ATP 250 di Lione diventando il primo classe 2004 a vincere un titolo nel circuito maggiore

Arthur Fils, appena 18enne, ha siglato sabato una settimana da sogno conquistando il suo primo titolo (di presumibilmente tanti) nella sua carriera, al torneo ATP 250 di Lione, in Francia. Il giovane francese diventa così il primo classe 2004 ad aver vinto un titolo nel circuito ATP e il giocatore con il ranking più basso ad aggiudicarsi un titolo nel circuito maggiore nel 2023.

Fils, che occupa la 112esima posizione nella classifica ATP, ma che farà il suo debutto nel top 100 (63° da lunedì), ha battuto in finale l’argentino Francisco Cerundolo, 28° ATP e uno dei specialisti sui in terra battuta, con il punteggio di 6-3 7-5. In un incontro in cui Fils è stato costantemente superiore, avrebbe potuto addirittura chiudere più rapidamente il match.

Arthur Fils è solo il terzo “adolescente” dell’anno (dopo Carlos Alcaraz e Holger Rune) ed il più giovane francese a farlo dal 2005! Un successo che certamente lo proietta sotto i riflettori e accresce le aspettative per il suo futuro nel mondo del tennis.

Adesso, i due tennisti si preparano per il più grande palcoscenico su terra battuta del mondo: il Roland Garros.