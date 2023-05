Flavio Cobolli supera le qualificazioni al Roland Garros

Flavio Cobolli centra il traguardo del tabellone principale del Roland Garros.

L’azzurro nell’ultimo turno di qualificazione ha sconfitto il transalpino Laurent Lokoli classe 1994 e n.198 ATP con il risultato di 75 63 dopo 1 ora e 47 minuti di partita.

Nel primo set Cobolli avanti per 5 a 3 cedeva il turno di battuta nel decimo gioco ai vantaggi con il transalpino che impattava sul 5 pari. Proprio in questo momento arrivava una bella reazione di Flavio che con un parziale di 8 punti a 2 piazzava un nuovo break nell’undicesimo gioco chiudendo la frazione per 7 a 5.

Nel secondo set Flavio piazzava il break nel primo gioco dopo aver annullato due palle dell’1 a 0 e poi dopo aver annullato una palla del controbreak sul 2 a 1 piazzava un nuovo break sul 5 a 3 chiudendo la contesa per 6 a 3 e conquistando l’accesso al tabellone principale del Roland Garros.