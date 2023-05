Il Roland Garros 2023 di Eurosport e Discovery+

Dai primi scambi di domenica 28 maggio alle finali di sabato 10 e domenica 11 giugno, Warner Bros. Discovery trasmette il Roland Garros in diretta ogni giorno dalle 11:00 con i match di cartello su Eurosport 1, le partite degli italiani su Eurosport 2 e la diretta integrale del torneo su discovery+ per non perdersi nemmeno uno scambio dai campi rossi del Bois de Boulogne.

Quello che si preannuncia come uno dei Roland Garros più combattuti del secolo per il gran ritiro di Rafael Nadal 14 volte campione sarà una chance per Novak Djokovic di diventare il primo tennista nella storia a vincere 23 titoli del Grand Slam o per Carlos Alcaraz di consacrarsi da nuovo numero 1 al mondo con un primo trionfo parigino.

In campo femminile, invece, la due volte campionessa del Roland-Garros e attuale numero 1 WTA Iga Swiatek difenderà il titolo dalle brame delle (fin qui) tenniste dell’anno: la vincitrice di Roma Elena Rybakina e dell’Australyan Open Aryna Sabalenka.

Da domenica 28 maggio Eurosport trasmetterà il suo 35° Roland Garros consecutivo in tutta Europa (Francia esclusa): una copertura che quest’anno prevede 273 ore di diretta su Eurosport 1 ed Eurosport 2 oltre a un’offerta digitale illimitata su discovery+ ed Eurosport App con ogni partita del torno disponibile live streaming e on demand.

TENNISTI ITALIANI



Con 16 feed di trasmissione più due sulle conferenze stampa e due green screen per le interviste dagli studi locali di Eurosport in tutta Europa, il Roland Garros sarà un grande evento di Warner Bros Discovery che in Italia, su discovery+, sta trasmettendo le Qualificazioni in diretta e sarà LIVE sul sorteggio del Main Draw di giovedì 25 maggio.

Una grande squadra di ex-campioni di tennis analizzerà il Roland Garros in esclusiva sui canali e le piattaforme di Warner Bros. Discovery e per tutta la durata del torneo: gli ex-top ten Barbara Schett e Tim Henman in conduzione dallo studio Cube di Eurosport con le interviste in realtà aumentata ai protagonisti del torneo e i collegamenti con Chris Evert vincitrice di 7 Roland Garros, Mats Wilander (3) e John McEnroe. Gli inviati a Parigi saranno invece il due volte finalista Alex Corretja in compagnia di Laura Robson e Alizé Lim.

Roberta Vinci sarà il volto italiano di Eurosport con la storica squadra di telecronisti (capitanati da Jacopo Lo Monaco e Federico Ferrero) e sarà protagonista con Lo Monaco, Simone Eterno e Fabio Colangelo di Tennis 360: l’analisi del torneo, ogni giorno al termine del programma, sul sito di Eurosport Italia, che fornirà ai suoi utenti anche gli highlights dei match in 3 minuti e di 8 minuti per gli abbonati a Eurosport App.

Una nuova serie di otto episodi, Tales of Paris, sarà condotta da Alizé Lim e Laura Robson alla scoperta della cultura parigina e del fascino senza tempo di una città unica per eleganza. Inoltre, Casper Ruud offrirà il suo sguardo esclusivo da dietro le quinte del Bois de Boulogne in Ruud Talk, disponibile sul sito di Eurosport insieme ai racconti in prima persona di Legends’ Voices: le testimonianze dei campioni del Roland Garros tra cui Chris Evert, Mats Wilander e Justine Henin.

I FAVORITI DEL ROLAND GARROS