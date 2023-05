Swiatek non inserisce il cellulare in silenzioso e la chiamano in piena partita (Video)

Può capitare a chiunque, ma quando accade alla numero uno del mondo, diventa inevitabilmente notizia. Durante la partita di ieri sera al WTA 1000 di Roma, sul prestigioso campo centrale, due delle migliori tenniste del momento, Iga Swiatek ed Elena Rybakina, si stavano sfidando in un intenso match. Tuttavia, un suono inaspettato ha interrotto la scena.

Era il cellulare della tennista polacca, Iga Swiatek. Nonostante la sua incredulità, il suono proveniva indubbiamente dalla sua borsa. Dopo una ricerca meticolosa, Iga ha trovato il dispositivo e lo ha prontamente consegnato al suo team.

L’incidente ha causato un momento di ilarità e sorpresa, sia per le giocatrici che per il pubblico. Non è comune che un cellulare interrompa una partita di tennis, soprattutto in un torneo di tale importanza come il WTA 1000 di Roma.

Tuttavia, l’incidente non ha avuto ulteriori conseguenze. Nonostante l’imprevisto, la partita è proseguita normalmente poi è arrivato il ritiro della polacca per un problema fisico. Questo episodio ha dimostrato, ancora una volta, che anche le migliori atlete del mondo possono essere sorprese da eventi quotidiani come una chiamata inaspettata.

Questo simpatico aneddoto ha aggiunto un tocco di umanità e leggerezza a un match altrimenti molto competitivo. Nonostante la pressione e l’alta posta in gioco, queste atlete hanno dimostrato di saper gestire con professionalità e umorismo anche le situazioni più inaspettate.