Matteo Berrettini rientra in campo dopo l’Infortunio: Buone notizie dal Team Medico

Dopo un periodo di pausa forzato dovuto a un infortunio (agli addominali), Matteo Berrettini, è finalmente tornato in campo. Secondo le ultime notizie dal team medico, Berrettini può ora riprendere gli allenamenti, anche se per ora, solo a ritmi leggeri.

Berrettini è rimasto fuori dai campi per diverse settimane a seguito di un infortunio che ha destato preoccupazione. L’atleta, noto per il suo gioco potente ha dovuto fare i conti con un infortunio che ha messo in discussione la sua partecipazione ai prossimi tornei.

Il team medico che segue Berrettini ha lavorato instancabilmente per garantire la sua ripresa e per farlo tornare in campo nel minor tempo possibile. Dopo una serie di controlli e terapie, il team ha finalmente dato il via libera per il ritorno di Berrettini all’allenamento.

Tuttavia, la ripresa sarà graduale. Per ora, Berrettini si dedicherà a sessioni di allenamento molto leggere, con l’obiettivo di riportare il corpo alla piena funzionalità senza rischiare ulteriori infortuni. Il suo team medico e di allenamento monitoreranno attentamente i progressi, adattando il carico di lavoro in base alla risposta del suo corpo.