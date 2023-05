Seconda giornata qualificazioni Internazionali Under 18 “Città di Santa Croce”

È la pioggia la protagonista della seconda giornata del Torneo ITF giovanile “Città di Santa Croce” Mauro Sabatini, organizzato dal Tennis Club Santa Croce sull’Arno (Pisa): la ricca programmazione odierna (24 incontri in totale per assegnare con un doppio turno i quattro pass a disposizione per i due tabelloni principali) è stata quasi interamente dirottata sui campi indoor del Cerri e di Villanova, causando un considerevole ritardo al programma originario, al punto che molti dei qualificati saranno definiti soltanto a tarda serata.

In attesa di conoscere tutti i verdetti, merita la palma di match del giorno il derby azzurro tra Giacomo Nosei e Alessandro Battiston, vinto da quest’ultimo con il punteggio di 64 26 10-8. Interessante la parabola del vincitore, considerato da piccolissimo come una delle speranze più vivide del panorama nazionale e capace di conquistare per due anni consecutivi i Campionati Italiani under 13 e 14. Poi un periodo di assestamento e di risultati altalenanti, prima di affidarsi alle cure di Max Sartori, ex coach di Andreas Seppi, sotto il quale i miglioramenti iniziano ad arrivare: accreditato a Santa Croce di una wild card in virtù di una classifica non proprio esaltante (numero 698 al mondo), Battiston esce vittorioso dalla battaglia punto a punto con Nosei, altro prospetto con notevole potenziale, soprattutto grazie ad un giusto atteggiamento e freddezza nei momenti decisivi. Sempre a proposito di plurititolati, sta procedendo bene anche il cammino di Noemi Basiletti: lei, che di scudetti tricolori ne ha vinti tre di fila (under 12, 13 e 14), attualmente seguita all’interno dell’accademia di Rafael Nadal, è una delle prime qualificate di giornata uscendo indenne, e in maniera molto convincente, dalla doppia sfida contro l’austriaca Lilli Tagger (63 61) e l’argentina Larraya Guidi (61 61).

Da lunedì 15 maggio prenderanno il via i tabelloni principali di singolare e di doppio. Di livello assoluto lo spessore degli atleti in gara, con ben cinque giocatori e giocatrici tra i primi venti delle classifiche mondiali under 18: la stella dell’edizione 2023 sarà il numero 5 al mondo messicano Rodrigo Pacheco Mendez, seguito dal bulgaro Adriano Dzhenev (numero 13 al mondo) e dal giapponese Rei Sakamoto (numero 14 al mondo), mentre tra le donne guidano il seeding la ceca Tereza Valentova (13 al mondo) e la slovacca Renata Jamrichova (18 al mondo). Undici gli azzurri sicuri della presenza nei tabelloni principali, oltre a quelli usciti dalle qualificazioni, con il siciliano 2007 Federico Cinà a giocare il ruolo di personaggio più atteso.

L’ingresso sui campi del Tc Santa Croce è libero per tutta la durata della manifestazione.