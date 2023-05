Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Oggi in campo 6 azzurri in singolare e 2 in doppio (LIVE)

Masters e WTA 1000 Roma – 2° Turno – terra

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Thanasi Kokkinakis vs [8] Jannik Sinner



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Iga Swiatek vs Anastasia Pavlyuchenkova (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Ons Jabeur vs Paula Badosa



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Novak Djokovic vs Tomas Martin Etcheverry (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Jasmine Paolini vs [7] Elena Rybakina (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare

Grand Stand Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Felix Auger-Aliassime vs [Q] Alexei Popyrin



Il match deve ancora iniziare

2. Stan Wawrinka vs [26] Grigor Dimitrov



Il match deve ancora iniziare

3. Sorana Cirstea vs [20] Jelena Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Arthur Fils vs [7] Holger Rune



Il match deve ancora iniziare

5. Marketa Vondrousova vs [24] Bianca Andreescu (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

1. [9] Maria Sakkarivs Barbora Strycova

2. [18] Martina Trevisan vs Karolina Muchova



Il match deve ancora iniziare

3. [30] Miomir Kecmanovic vs [WC] Fabio Fognini



Il match deve ancora iniziare

4. Camila Giorgi vs [15] Ekaterina Alexandrova



Il match deve ancora iniziare

5. [4] Casper Ruud vs Arthur Rinderknech



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Alexandre Muller vs [13] Cameron Norrie



Il match deve ancora iniziare

2. [17] Alex de Minaur vs Marton Fucsovics



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Roman Safiullin vs [22] Sebastian Korda



Il match deve ancora iniziare

(10) Barbora Krejcikova vs Danka Kovinic



Il match deve ancora iniziare

Lisa Pigato vs (8) Daria Kasatkina



Il match deve ancora iniziare

Anett Kontaveitvs (16) Liudmila Samsonova

(21) Donna Vekic vs Aliaksandra Sasnovich



Il match deve ancora iniziare

3. [11] Karen Khachanov vs Gregoire Barrere



Il match deve ancora iniziare

4. Alexander Bublik vs [28] Ben Shelton



Il match deve ancora iniziare

5. Nicolas Mahut / Fabrice Martin vs [3] Ivan Dodig / Austin Krajicek



Il match deve ancora iniziare

1. Yibing Wuvs [24] Francisco Cerundolo

2. [LL] Alexander Shevchenko vs Sebastian Baez



Il match deve ancora iniziare

3. [23] Botic van de Zandschulp vs Laslo Djere



Il match deve ancora iniziare

4. Cristian Garin vs [16] Tommy Paul



Il match deve ancora iniziare

5. Hugo Nys / Jan Zielinski vs Maxime Cressy / David Vega Hernandez



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

(26) Jil Teichmann vs Julia Grabher



Il match deve ancora iniziare

Claire Liu vs (32) Marta Kostyuk



Il match deve ancora iniziare

(25) Elise Mertens vs Anna Kalinskaya



Il match deve ancora iniziare

Lesia Tsurenko vs (28) Bernarda Pera



Il match deve ancora iniziare

(7) Asia Muhammad / (7) Giuliana Olmos vs Timea Babos / Anna Danilina



Il match deve ancora iniziare

1. Kevin Krawietz/ Tim Puetzvs Marcelo Melo/ Alexander Zverev

2. [1] Coco Gauff / Jessica Pegula vs Oksana Kalashnikova / Yana Sizikova (non prima ore: 12:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Andrea Pellegrino / Andrea Vavassori vs Alejandro Davidovich Fokina / Hubert Hurkacz



Il match deve ancora iniziare

4. Veronika Kudermetova / Anastasia Pavlyuchenkova vs [OSE] Victoria Azarenka / Beatriz Haddad Maia (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

5. [5] Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani vs [OSE] Marie Bouzkova / Bethanie Mattek-Sands



Il match deve ancora iniziare