Elisabetta Cocciaretto supera il primo turno nel torneo WTA 1000 di Roma. Fuori Errani e Paoletti

Elisabetta Cocciaretto ha segnato un successo importante al torneo WTA 1000 di Roma, avanzando al secondo turno dopo aver sconfitto in modo deciso la sua avversaria Lauren Davis. L’azzurra ha dominato il campo, terminando la partita con un convincente punteggio di 6-3, 6-0. Questa vittoria rappresenta un traguardo significativo per Cocciaretto, in quanto si tratta della sua prima vittoria in carriera nel torneo romano.

Al secondo turno, Elisabetta si troverà di fronte Anastasia Potapova, nata nel 2001 e attualmente n-25 nel ranking WTA. Sarà una sfida interessante e un test importante per la giovane tennista italiana, che continua a dimostrare il suo potenziale in crescita.

WTA Rome Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 0 6 6 0 Lauren Davis Lauren Davis 0 3 0 0 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Lauren Davis 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Lauren Davis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Lauren Davis 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Lauren Davis 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 40-0 4-3 → 5-3 Lauren Davis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Lauren Davis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Lauren Davis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Lauren Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Intanto, gli Internazionali BNL d’Italia in corso al Foro Italico hanno visto la sconfitta di Sara Errani. La 36enne di Massa Lombarda, n.78 nel ranking WTA e in gara con una wild card, ha dovuto ammettere la superiorità della russa Anastasia Pavlyuchenkova, n.506 nel ranking WTA (entrata in tabellone con il ranking protetto), che l’ha battuta con un netto 6-1, 6-1. Errani, che a Roma vanta la finale del 2014 (dove fu fermata solo da Serena Williams e da un infortunio), ha perso in cinque delle sette sfide precedenti con Pavlyuchenkova.

WTA Rome Anastasia Pavlyuchenkova • Anastasia Pavlyuchenkova 0 6 6 0 Sara Errani Sara Errani 0 1 1 0 Vincitore: Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anastasia Pavlyuchenkova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Anche Matilde Paoletti è uscita dalla competizione, dopo una partita intensa contro la polacca Magdalena Frech. Nonostante un vantaggio di 3-1 nel terzo set e la possibilità di un doppio break, Paoletti ha perso il servizio nel sesto gioco e ha finito per cedere la partita con un punteggio di 7-5, perdendo il turno di battuta nel dodicesimo game dal 40-30.