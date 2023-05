L’incredibile maratona al Sardegna Open: 4 ore e 13 minuti!

Al Sardegna Open di Cagliari è andata in scena un’incredibile maratona nei quarti di finale tra il francese Ugo Humbert e il giapponese Taro Daniel. Dopo ben 4 ore e 13 minuti di battaglia feroce, il transalpino ha sconfitto il nipponico col punteggio di 6-7(11) 7-6(7) 6-4, accedendo alle semifinali, dove aspetta il vincente della sfida tra Gojo e Galan. Una partita davvero equilibrata, come dimostrano i 142 punti a testa vinti al termine dell’incontro.

🗣️ MARATHON MAN 🗣️

In 4 hours and 13 minutes, @HumbertUgo outlasts Taro Daniel 6-7(11), 7-6(7), 6-4 to reach the semifinals in Cagliari#ATPChallenger | @federtennis pic.twitter.com/GG1Y3G9grJ

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) May 5, 2023