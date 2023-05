Alejandro Davidovich Fokina supera Holger Rune in un epico incontro al Mutua Madrid Open. Polemica per un segno della palla cancellato da Rune (Video)

Il Mutua Madrid Open continua a proporre partite spettacolari. Questa volta, Alejandro Davidovich Fokina e Holger Rune sono stati protagonisti di un emozionante confronto che ha visto trionfare lo spagnolo dopo un’autentica montagna russa di oltre tre ore, terminata oltre l’una di notte nello Stadio Manolo Santana.

Il pubblico ha acceso l’atmosfera nelle tribune dall’inizio alla fine, e Davidovich ha resistito con un tennis ispirato, vincendo il match con il punteggio di 7-6(1), 5-7 7-6(5) in 3 ore e 5 minuti. Dopo un primo set equilibrato, con alcune palle break concesse ma senza break al servizio, il tennista di casa, numero 35 del ranking ATP, ha prevalso nel tie-break. Successivamente, la tensione è cresciuta notevolmente.

Nel corso del secondo parziale, dopo uno scambio di break, Davidovich ha avuto l’opportunità di allontanarsi da Rune. Tuttavia, il combattivo danese non si è arreso e si è aggrappato al match con tutte le sue forze. Il nuovo break è arrivato per Rune, che ha portato la partita al decisivo terzo set. Nel momento decisivo, Davidovich ha preso il sopravvento e si è spinto fino al 5-3, ma quando ha servito per chiudere il match, è stato nuovamente brekkato. Rune sembrava lanciato verso la vittoria, ma non è riuscito a concretizzare e il risultato è stato nuovamente deciso al tie-break, dove il tennista di casa ha mostrato maggiore freddezza e ha trionfato.

Con questa straordinaria vittoria, Davidovich Fokina si prepara ad affrontare Borna Coric agli ottavi di finale. Il suo cammino verso le semifinali sembra promettente, poiché successivamente dovrà sfidare uno tra Jaume Munar e Daniel Altmaier.

Alejandro Davidovich Fokina è stato sicuramente il protagonista della partita del giorno all’ATP 1000 di Madrid, sconfiggendoo Holger Rune, in un duello che ha incluso un momento alquanto polemico.

Il danese ha deliberatamente cancellato il segno di una palla, mentre lo spagnolo discuteva con l’arbitro di sedia riguardo a quella stessa impronta. Comprensibilmente a Davidovich Fokina è stato chiesto dell’atteggiamento controverso di Rune, tuttavia, ha scelto di non dilungarsi troppo. “Non voglio dire nulla perché è evidente che il segno era fuori ed è stato considerato valido, insomma. Carlos Bernardes mi ha detto che il protocollo prevede questo e non poteva scendere in campo. Capisco che Rune abbia cancellato il segno, ma la palla era stata già giudicata valida, quindi non mi sono arrabbiato più di tanto”, ha ammesso. “È stata una situazione irritante per i tifosi e grazie a quel gesto di Rune, le persone si sono schierate maggiormente dalla mia parte, questo l’ho notato. Quello che chiedevo a Bernardes era: se tutti noi possiamo vedere che la palla è fuori, perché non scendere in campo per verificarlo e correggere, nonostante la macchina indichi che è valida?”, ha affermato lo spagnolo.