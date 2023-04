WTA 125 Saint Malo: Il Tabellone Principale. Bronzetti e Stefanini ai nastri di partenza

WTA 125 Saint Malo – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Sloane Stephens vs Qualifier

Katie Swan vs Qualifier

Rosa Vicens Mas vs Jessika Ponchet

Diane Parry vs (6) Tereza Martincova

(4) Ysaline Bonaventure vs (WC) Selena Janicijevic

(WC) Elina Svitolina vs Despina Papamichail

Leolia Jeanjean vs Qualifier

Clara Burel vs (5) Lucia Bronzetti

(7) Magdalena Frech vs Chloe Paquet

Nigina Abduraimova vs Elsa Jacquemot

Katie Volynets vs (WC) Margaux Rouvroy

Laura Pigossi vs (3) Maryna Zanevska

(8) Emma Navarro vs Ana Konjuh

Lucrezia Stefanini vs Amandine Hesse

Qualifier vs Jodie Burrage

Greet Minnen vs (2) Claire Liu