Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Domenica 30 Aprile 2023. In campo due azzurri in singolare

MANOLO SANTANA STADIUM – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Karen Khachanov vs [20] Roberto Bautista Agut

2. [3] Jessica Pegula vs [29] Marie Bouzkova (non prima ore: 13:00)

3. [1] Iga Swiatek vs [28] Bernarda Pera (non prima ore: 16:00)

4. [1] Carlos Alcaraz vs [26] Grigor Dimitrov (non prima ore: 20:00)

5. [29] Alejandro Davidovich Fokina vs [6] Holger Rune

ARANTXA SANCHEZ STADIUM – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lesia Tsurenko vs [8] Daria Kasatkina

2. [28] Yoshihito Nishioka vs [5] Andrey Rublev

3. [Q] Hugo Grenier vs [13] Alexander Zverev (non prima ore: 14:00)

4. [11] Barbora Krejcikova vs Xiyu Wang (non prima ore: 18:00)

5. [22] Qinwen Zheng vs [16] Ekaterina Alexandrova (non prima ore: 20:00)

STADIUM 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Matteo Arnaldi vs Jaume Munar

2. [12] Veronika Kudermetova vs [21] Anastasia Potapova

3. [27] Petra Martic vs Anna Kalinskaya

4. [12] Hubert Hurkacz vs [17] Borna Coric

5. [LL] Daniel Altmaier vs [Q] Yannick Hanfmann

COURT 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [18] Martina Trevisan vs Alycia Parks

2. Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Jamie Murray / Michael Venus

3. Taylor Fritz / Frances Tiafoe vs [4] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer

4. [6] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov

5. Hugo Nys / Jan Zielinski OR Alexander Erler / Lucas Miedler vs [8] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin

6. [3] Ivan Dodig / Austin Krajicek OR Simone Bolelli / Fabrice Martin vs Matwe Middelkoop / Andreas Mies OR Maximo Gonzalez / Andres Molteni

COURT 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Erika Andreeva / Mirra Andreeva vs [6] Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani

2. [8] Yifan Xu / Zhaoxuan Yang vs [WC] Paula Badosa / Bethanie Mattek-Sands

3. S. Hunter / E. Mertens or D. Kasatkina / M. Trevisan vs Monica Niculescu / Makoto Ninomiya (non prima ore: After Suitable Rest)

4. [1] Coco Gauff / Jessica Pegula vs G. Olmos / A. Panova or K. Flipkens / A. Rosolska (non prima ore: After Suitable Rest)

5. Anna Kalinskaya / Caty McNally vs [OSE] Victoria Azarenka / Beatriz Haddad Maia (non prima ore: After Suitable Rest)