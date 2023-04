Halep: “Chiedo solo di essere giudicata, per quanto dovrò ancora aspettare?” (video)

Simona Halep sta lottando dallo scorso autunno per dimostrare la propria innocenza dopo essere risultata positiva ad un controllo anti doping allo scorso US Open, l’ultimo torneo da lei disputato. Avevamo parlato pochi giorni fa della sua situazione, di come sia certa che il campione positivo derivi da un integratore contaminato del quale afferma di avere di prove, ma che l’udienza di fronte al tribunale venga continuamente rimandata, non permettendole così di riprendere l’attività qualora fosse confermata la sua innocenza.

La ex n.1 rumena ne ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Tennis Majors. Riportiamo un breve video dell’intervista, e quindi alcuni passaggi.

“Sono stata sospesa provvisoriamente per 8 mesi anche se ho inviato tutte le prove sulla contaminazione dell’integratore che ho assunto all’ITF lo scorso dicembre. Non chiedo alcun trattamento speciale, ma di poter essere giudicata dal Tribunale. Sento che è ingiusto. Tutto questo quanto durerà?”

“Non so davvero come sto perché la situazione è stata davvero difficile” continua Simona. “Emotivamente, è pesante. Lo stress è enorme perché non avrei mai pensato di affrontare una cosa del genere. Sono sempre stata contro il doping, poiché sono una grande sostenitore dello sport pulito. Quindi all’inizio non sapevo come gestirlo. Nel corso del tempo ho solo cercato di mantenere la calma e in realtà mi sento fiduciosa perché so di essere pulita e non di non aver preso consapevolmente nulla di proibito. Mi fa sentire un po’ meglio, ma sto cercando di gestirlo il più possibile”.

“Sono sempre stata attenta a controllare tutti i componenti degli integratori per assicurarmi che tutto sia autorizzato. All’inizio non avevo idea della provenienza di questa sostanza. E poi volevo solo chiedere agli esperti di spiegarmi come è successo e da dove veniva. Come ho detto, non ne avevo mai sentito parlare, quindi non sapevo come avrei assunto, e in realtà come potesse essere nelle mie urine. Dopo molto lavoro, hanno scoperto che c’era una contaminazione, una contaminazione da integratori, ed è per questo che la quantità era così bassa nel mio corpo. Una contaminazione è quando qualcuno prende un integratore autorizzato, ma l’azienda che lo vende commette un errore e c’è una quantità molto bassa di sostanza che non dovrebbe essere lì. Gli esperti hanno lavorato molto per trovare il motivo di questa contaminazione e hanno scoperto che l’integratore era contaminato da una quantità molto bassa di sostanza proibita”.

“Non posso ancora rivelare i nomi degli esperti, ma sono entrambi estremamente esperti e ognuno di loro ha scoperto in modo indipendente che l’integratore era contaminato da roxadustat”.

Così Halep racconta la sua disputa con l’ITF e il ricorso al tribunale: “Ho inviato le prove all’ITF ma loro le hanno respinte. L’ho inviato a dicembre quando ci abbiamo lavorato per la prima volta. L’ITF le ha respinte e quindi stiamo ancora affrontando la questione. L’unica possibilità per risolvere questo caso è andare in tribunale per avere un’udienza sul mio caso e presentare tutte le prove che il mio test positivo è stato contaminato. Avevo una grande speranza di poter andare in tribunale per un’udienza e poi avrei saputo se potevo tornare in gara a Indian Wells o no. L’udienza del 28 febbraio non è avvenuta perché l’ITF ha richiesto più tempo per eseguire ulteriori test. L’udienza è stata rinviata al 24 marzo. L’ITF ha chiesto l’annullamento dell’udienza del 24 marzo. Non ero d’accordo perché, come dice la regola, un giocatore sospeso provvisoriamente ha diritto a un’udienza accelerata. Tutto richiede così tanto tempo. Ho chiesto all’ITF di revocare la mia sanzione per poter giocare, ma anche loro l’hanno rifiutata”.

“Dopo la positività riscontrata lo scorso ottobre, ho fatto 10 test di fila e tutti sono stati negativi, sangue e urina allo stesso tempo. Il prossimo passo è un’udienza alla fine di maggio, ma l’ITF ha detto che potrebbe anche annullarla. Se lo faranno, saranno quasi otto mesi da quando sono stato sospesa provvisoriamente per la prima volta e credo che non sia giusto passare otto mesi senza nemmeno essere giudicato dal Tribunale” conclude Halep.

