Challenger Torino 175: Ecco l’entry list Md. Anche Musetti e Sonego al via

Gli alfieri azzurri Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato, il croato Borna Coric, il futuro del tennis statunitense Brandon Nakashima, l’argentino Diego Schwartzman, la promessa ceca Jiri Lehecka ma anche il finlandese Emil Ruusuvuori e il pirotecnico giocoliere kazako Alexander Bublik. Questi solo alcuni dei nomi che offre l’eccezionale entry list del Challenger 175 ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’, diffusa oggi da ATP.

Una entry list che – con due Top 20 (Musetti e Coric) e otto Top 50 – traccia un vero e proprio viaggio intorno al globo, tra eccezionali interpreti della racchetta, perfetto mix di esperienza, grandi prospetti e personalità carismatiche del circuito.

Il torneo, che in Intesa Sanpaolo ha trovato il Title Partner, si svolgerà sui campi in terra battuta del Circolo della Stampa Sporting durante la seconda settimana degli Internazionali BNL d’Italia, ovvero dal 14 al 20 maggio. Questo significa che il suo già ricchissimo seeding, potrebbe essere ulteriormente impreziosito dalla presenza di tutti quei giocatori eliminati anzitempo dal tabellone del Foro Italico, desiderosi di tornare immediatamente in campo per proseguire la preparazione in vista del Roland Garros.

Giorgio Di Palermo, Direttore del ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’: “L’entry list del ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’ è straordinaria! Siamo felici che tanti grandi giocatori tra i primi 100 della classifica ATP abbiano voluto iscriversi, sia italiani che stranieri. Non vediamo l’ora di cominciare: siamo pronti a offrire una grande settimana di tennis a tutti gli spettatori, quelli che verranno al Circolo della Stampa Sporting e quelli che ci seguiranno in tv grazie a Supertennis”.

IL CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING – La splendida cornice che ospiterà il ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’ è quella del prestigioso Circolo della Stampa Sporting, già sede scelta per gli allenamenti dei campioni protagonisti delle Nitto ATP Finals. Qui si sono giocati anche gli Internazionali d’Italia del 1961 (centenario dell’unificazione nazionale) vinti da Nicola Pietrangeli nella memorabile finale sulla leggenda australiana Rod Laver, oltre a diversi incontri di Coppa Davis e di Fed Cup, oggi Billie Jean King Cup, in sede unica nel 1966: vinsero gli USA guidati proprio dall’icona a cui oggi è intitolata la manifestazione.

COSA SONO I ‘SUPER CHALLENGER’? – Il ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’ rientra nella nuova categoria dei Challenger 175 introdotta da questa stagione dall’ATP. La riforma fa parte di una radicale trasformazione del circuito che ha l’obiettivo di aumentare le possibilità di guadagno per i giocatori, migliorare condizioni, equilibrio e location dei tornei.

Come il circuito maggiore (che prevede Masters 1000, ATP 500 e ATP 250) anche i Challenger sono suddivisi in categorie in base ai punti assegnati per la conquista del titolo. Fino all’anno scorso erano sei: Challenger 50, 80, 90, 100, 110 e 125. Quest’anno sono stati eliminati i tornei delle categorie 90 e 110: esistono solo eventi di categoria 50, 75, 100 e 125. Per tre settimane all’anno, poi, sono in programma i Challenger 175 (tra cui figura appunto Torino).

Tornei speciali, i più prestigiosi del circuito. Con la ridefinizione del calendario e l’inserimento degli eventi premium, il Challenger Tour è quindi cresciuto: dai 183 del 2022 si passa ai 195 in calendario per il 2023, con un aumento complessivo del montepremi distribuito del 60%, ovvero da 13,2 a 21,1 milioni di dollari.

BIGLIETTERIA E COPERTURA TV – È possibile acquistare i biglietti per assistere al prestigioso torneo torinese su TicketOne utilizzando il seguente link, che vi permetterà di accedere direttamente alla sezione dedicata all’evento: https://www.ticketone.it/artist/piemonte-open-intesa-sanpaolo/

Ricordiamo inoltre che per i tesserati della FITP c’è l’interessante opportunità di usufruire di uno sconto del 20% sull’acquisto del singolo tagliando. Per quel che riguarda infine la copertura televisiva, tutti i match del ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’ saranno trasmessi in diretta sulla tv della FITP SuperTennis Tv e sulla piattaforma digitale SuperTenniX.

(Clicca per vedere l'entry list) Challenger Torino 175 (MD) Inizio torneo: 15/05/2023 | Ultimo agg.: 25/04/2023 12:03 Main Draw (cut off: 92 - Data entry list: 25/04/23 - Special Exempts: 0/0) 18. L. Musetti

L. Musetti 20. B. Coric

B. Coric 31. S. Baez

S. Baez 37. J. Lehecka

J. Lehecka 40. D. Lajovic

D. Lajovic 41. E. Ruusuvuori

E. Ruusuvuori 44. B. Nakashima

B. Nakashima 47. L. Sonego

L. Sonego 55. A. Bublik

A. Bublik 57. Y. Wu

Y. Wu 70. L. Djere

L. Djere 72. D. Schwartzman

D. Schwartzman 76. M. Huesler

M. Huesler 79. F. Krajinovic

F. Krajinovic 83. M. Fucsovics

M. Fucsovics 85. M. Cecchinato

M. Cecchinato 87. J. Pablo Varillas

J. Pablo Varillas 88. J. Munar

J. Munar 92. D. Altmaier

D. Altmaier

Alternates 1. D. Goffin (95)

D. Goffin (95) 2. T. Monteiro (97)

T. Monteiro (97) 3. O. Otte (98)

O. Otte (98) 4. D. Elahi Gala (100)

D. Elahi Gala (100) 5. J. Manuel Cer (104)

J. Manuel Cer (104) 6. M. Arnaldi (105)

M. Arnaldi (105) 7. A. Kovacevic (107)

A. Kovacevic (107) 8. Y. Hanfmann (108)

Y. Hanfmann (108) 9. T. Daniel (109)

T. Daniel (109) 10. T. Kokkinakis (111)

T. Kokkinakis (111) 11. O. Virtanen (114)

O. Virtanen (114) 12. Y. Watanuki (117)

Y. Watanuki (117) 13. J. Rodionov (119)

J. Rodionov (119) 14. F. Passaro (120)

F. Passaro (120) 15. G. Brouwer (122)

G. Brouwer (122) 16. T. Machac (123)

T. Machac (123) 17. G. Zeppieri (125)

G. Zeppieri (125) 18. F. Misolic (126)

F. Misolic (126) 19. Y. Bhambri (127)*pr

Y. Bhambri (127)*pr 20. H. Grenier (128)

H. Grenier (128)