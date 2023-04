ATP 500 Barcellona, ATP 250 Monaco e Banja Luka: Il programma di Giovedì 20 Aprile 2023. Sinner con un piede e mezzo ai quarti, con Nishioka le quote sorridono all’azzurro. In campo anche Musetti, Sonego e Cobolli

La sconfitta in semifinale a Montecarlo non ha scoraggiato Jannik Sinner, ripartito con il piede sull’acceleratore nell’ATP di Barcellona. L’altoatesino ha steso per la seconda volta nel giro di una settimana Diego Schwartzman, e agli ottavi affronterà un altro match sulla carta semplice con Yoshihito Nishioka. I bookmaker infatti non hanno dubbi: la vittoria del numero uno italiano è offerta a 1,05 1,06 su Newgioco, mentre quella del giapponese oscilla fra 8,80 e 9. La bilancia pende verso Sinner anche per la conquista del primo set, dove il classe 2001 è visto a 1,10 contro il suo avversario a 6. Nel set betting in pole c’è lo 0-2 in favore dell’azzurro, proposto a 1,20, mentre l’1-2 paga 5 volte la posta. La superiorità di Sinner si legge anche nelle quote sul testa a testa con handicap: la vittoria dell’altoatesino, conclude agipronews, con un handicap di -5.5 game si gioca infatti a 1,44, contro quella di Nishioka ancora alta a 2,62.

1. [16] Yoshihito Nishiokavs2. [14] Denis Shapovalovvs [2] Stefanos Tsitsipas(non prima ore: 12:30)3. [1] Carlos Alcarazvs [13] Roberto Bautista Agut(non prima ore: 16:00)4. [3] Casper Ruudvs [15] Francisco Cerundolo

Pista Andres Gimeno – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Alex de Minaur vs [11] Grigor Dimitrov

2. [10] Alejandro Davidovich Fokina vs Emil Ruusuvuori

3. [7] Cameron Norrie vs [9] Lorenzo Musetti

4. [12] Daniel Evans vs [6] Karen Khachanov

Pista 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 14:00)

1. [Q] Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Rafael Matos / David Vega Hernandez

2. Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury

1. [Q] Aslan Karatsev vs [WC] Daniel Altmaier2. [1] Holger Runevs [WC] Yannick Hanfmann3. [3] Alexander Zverevvs Christopher O’Connell4. Marton Fucsovicsvs [2] Taylor Fritz(non prima ore: 14:00)5. [8] Marc-Andrea Hueslervs Dominic Thiem(non prima ore: 16:00)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Flavio Cobolli vs Oscar Otte

2. Cristian Garin vs [6] Lorenzo Sonego

3. [Q] Aslan Karatsev OR [WC] Daniel Altmaier vs [4] Botic van de Zandschulp

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marcos Giron vs [Q] Alexander Ritschard

2. Quentin Halys / David Pel vs [2] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah

3. [WC] Oscar Otte / Jan-Lennard Struff vs Julian Cash / Henry Patten

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Dustin Brown / Adam Pavlasek vs Yuki Bhambri / Saketh Myneni

2. [1] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs [Alt] Yannick Hanfmann / Daniel Masur (non prima ore: 12:30)

3. [Alt] Christopher O’Connell / Albano Olivetti vs Robin Haase / Philipp Oswald (non prima ore: 13:30)

1. Dusan Lajovicvs [8] Gregoire Barrere2. [4] Miomir Kecmanovicvs [Q] Abdullah Shelbayh3. Juan Pablo Varillasvs [2] Andrey Rublev (non prima ore: 15:00)4. [Q] Radu Albotvs [WC] Gael MonfilsOR [6] Jiri Lehecka

Grandstand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Francisco Cabral / Aleksandr Nedovyesov vs [3] Sadio Doumbia / Fabien Reboul

2. [7] Richard Gasquet vs [WC] Damir Dzumhur

3. [1] Jamie Murray / Michael Venus vs Gonzalo Escobar / Diego Hidalgo OR Gregoire Barrere / Jonathan Eysseric

4. Nikola Cacic / Miomir Kecmanovic vs [2] Sander Gille / Joran Vliegen