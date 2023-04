A Barcellona è sempre Alcaraz contro Sinner: lo spagnolo avanti per la vittoria del torneo

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Potrebbe riproporsi anche nell’Atp di Barcellona il duello tra i due giovani fuoriclasse, già avversari due volte in stagione con una vittoria per parte sul cemento statunitense.

Questa volta i due tennisti sono i favoriti per il successo nel torneo catalano, con in pole il padrone di casa Alcaraz, dato vincente a 1,87 e a 1,90 contro il trionfo di Sinner fissato tra 4.80 e 5 volte la posta. Più lontano il greco Stefanos Tsitsipas offerto a quota 8,40 seguito dal norvegese Casper Ruud a 9,50. Tra i possibili outsider per la vittoria occhio a Lorenzo Musetti, reduce dai quarti di finale di Montecarlo con tanto di vittoria su Novak Djokovic: il primo acuto nel 2023 per il toscano si gioca a 30.