Semaforo rosso per Francesco Maestrelli nelle qualificazioni del Srpska Open, nessun italiano nel tabellone principale. L’azzurro in entrambi set ha sprecato un vantaggio di 3 a 0

Sfortunato esito per Francesco Maestrelli nel turno decisivo delle qualificazioni del “Srpska Open” (ATP 250 – montepremi 562.815 euro), torneo che si sta disputando sulla terra rossa di Banja Luka, nella Bosnia/Herzegovina.

Il giovane pisano di 20 anni, attualmente n.168 del ranking mondiale, aveva iniziato con buoni risultati, eliminando all’esordio il francese Fils, n.122 ATP e seconda testa di serie delle qualificazioni. Tuttavia, Maestrelli ha ceduto con un punteggio di 7-5 6-4 allo svedese Elias Ymer, 27enne di Skara, n.139 del ranking e sesta testa di serie, in poco meno di un’ora e tre quarti di partita.

Nonostante il giovane toscano fosse avanti per 3-0 in entrambi i set, non è riuscito a mantenere il vantaggio e ha dovuto arrendersi al suo avversario svedese. A causa di questo risultato, non ci saranno tennisti italiani nel tabellone principale del torneo, dal momento che anche Marco Cecchinato ha dato forfait domenica scorsa.

Il numero uno del mondo, il serbo Novak Djokovic, guida il seeding del torneo, seguito dal vincitore del torneo di Monte-Carlo, il russo Andrey Rublev, attualmente n.6 nel ranking ATP.

ATP Banja Luka Francesco Maestrelli Francesco Maestrelli 5 4 Elias Ymer [6] Elias Ymer [6] 7 6 Vincitore: Ymer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 F. Maestrelli 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-A df 4-4 → 4-5 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Maestrelli 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Maestrelli 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 F. Maestrelli 15-0 30-0 2-0 → 3-0 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 F. Maestrelli 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 E. Ymer 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 F. Maestrelli 30-0 40-0 4-4 → 5-4 E. Ymer 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 F. Maestrelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-30 3-2 → 3-3 F. Maestrelli 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 3-1 → 3-2 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 F. Maestrelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 E. Ymer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 F. Maestrelli 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3 ACES 16 DOUBLE FAULTS 142/64 (66%) FIRST SERVE 39/63 (62%)29/42 (69%) 1ST SERVE POINTS WON 26/39 (67%)8/22 (36%) 2ND SERVE POINTS WON 15/24 (63%)2/6 (33%) BREAK POINTS SAVED 2/4 (50%)11 SERVICE GAMES PLAYED 1113/39 (33%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 13/42 (31%)9/24 (38%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 14/22 (64%)2/4 (50%) BREAK POINTS CONVERTED 4/6 (67%)11 RETURN GAMES PLAYED 1137/64 (58%) SERVICE POINTS WON 41/63 (65%)22/63 (35%) RETURN POINTS WON 27/64 (42%)59/127 (46%) TOTAL POINTS WON 68/127 (54%)