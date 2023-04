Marco Cecchinato si ritira dal torneo di Banja Luka per un problema agli addominali. Ci sarà almeno un lucky loser

Non ci sarà nessun italiano, aspettando le qualificazioni, nel tabellone principale del tabellone principale del torneo ATP 250 di Banja Luka.

Doveva essere presente Marco Cecchinato che era stato sorteggiato nella parte bassa del tabellone, nel quarto presidiato da Rublev ma è sopraggiunto il suo ritiro.

L’azzurro ha dovuto abbandonare il torneo per un problema agli addominali. Al suo posto ci sarà un lucky-loser o un qualificato che al primo turno dovrà vedersela con la testa di serie n. 7 Richard Gasquet.

Md

(1) Djokovic, Novak vs Bye

Van Assche, Luca vs Wawrinka, Stan

Lajovic, Dusan vs Krajinovic, Filip

(WC) Medjedovic, Hamad vs (8) Barrere, Gregoire

(4) Kecmanovic, Miomir vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Coria, Federico

(WC) Monfils, Gael vs (6) Lehecka, Jiri

(5) Griekspoor, Tallon vs Popyrin, Alexei

Molcan, Alex vs Daniel, Taro

Safiullin, Roman vs Djere, Laslo

Bye vs (3) Coric, Borna

(7) Gasquet, Richard vs Qualifier (Lucky Loser)

(WC) Dzumhur, Damir vs Qualifier

Varillas, Juan Pablo vs Gaston, Hugo

Bye vs (2) Rublev, Andrey