Nuovo record di precocità per Jannik Sinner: supera Federer, Nadal e Djokovic

C’è grande attesa per il match di Jannik Sinner oggi a Monte Carlo. L’azzurro, dopo aver dominato il derby di quarti di finale contro Lorenzo Musetti, è atteso da una sfida non facile e molto interessante contro Holger Rune, con un palio un posto in finale contro il vincente della prima “semi” che oppone Andrey Rublev a Taylor Fritz. C’è un solo precedente tra l’azzurro e il danese, disputato lo scorso autunno in semifinale a Sofia, con Jannik che ha gettato la spugna ad un passo dalla sconfitta nel terzo set dopo una brutta caduta e infortunio alla caviglia.

Intanto Sinner con l’accesso alla semifinale nel terzo Masters 1000 della stagione ha fatto segnare un record storico per il tennis italiano, e non solo. Jannik infatti ha raggiunto le semifinali anche nei primi due 1000 del 2023, diventando il primo italiano a compiere quest’impresa. Ma c’è dell’altro, ancor più importante.

Nell’Era Open solo cinque tennisti sono riusciti ad arrivare tra i migliori 4 nei primi tre Masters 1000 della stessa stagione:

Roger Federer

Rafael Nadal

Novak Djokovic

Andy Murray

Jannik Sinner

L’azzurro è il più giovane di questo pokerissimo di campioni a compiere questo record. Forte e precoce Jannik, bravissimo!

Marco Mazzoni