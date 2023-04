Da Chiasso: Il resoconto di giornata. Svitolina torna a vincere

Elina Svitolina non tradisce le attese e sul Centrale gremito del Tennis Club Chiasso si regala la prima vittoria del suo ritorno. La tennista ucraina ha superato Elena Gabriela Ruse con il punteggio di 6-4 6-2 per accedere al secondo turno dell’Axion Open, torneo da $60.000 dell’ITF Women’s Tennis Tour. L’avventura ticinese inizia dunque a gonfie vele per l’ex numero 3 del mondo, che al secondo turno affronterà Alexandra Ignatik. Prima del match più atteso di giornata, è stato un ottimo antipasto il derby rossocrociato tra la diciassettenne Céline Naef e la finalista del 2022 Simona Waltert. Grande prova della teenager, che si porta a casa il match con lo score di 6-3 7-5. Dopo una maratona di 3 ore e 26 minuti avanza anche la prima testa di serie Nadia Podoroska, che si è imposta per 7-6(4) 5-7 6-2 su Tessah Andrianjafitrimo.

Svitolina: “Grata dell’affetto che ricevo” – “Questa vittoria è speciale, ripartire da zero non è facile ed è bello provare di nuovo queste sensazioni”. Emozionata in volto, Elina Svitolina ha tirato un sospiro di sollievo dopo la stretta di mano con Elena Gabriela Ruse che ha sancito il suo ritorno alla vittoria. Nella prova della tennista ucraina c’è molto di più del 6-4 6-2 finale, come lei stessa ha confermato a fine match: “La cosa della quale sono più contenta? Il servizio, non ho perso un turno di battuta e sono stata solida. Ritrovare le sensazioni della partita non è facile, soprattutto nei momenti importanti devo sforzarmi a rimanere concentrata perché dopo un anno fuori dai campi ho perso degli automatismi”. Un bagno di folla ha accolto la partecipazione di Svitolina, che nel post match ha firmato autografi e scattato foto con adulti e bambini: “Il pubblico mi è piaciuto, devo dire che non mi aspettavo tutta questa gente a Chiasso. Sono grata che ci siano così tante persone a sostenermi, non vedo l’ora di giocare il secondo turno”.

Naef, inizio col botto – Céline Naef non poteva chiedere di meglio per il suo ritorno a Chiasso. Ad un anno dal secondo turno del 2022, il mondo della diciassettenne è notevolmente cambiato. Semifinalista degli US Open junior 2022 e già vincitrice di cinque tornei da professionista, la giovane rossocrociata ha superato la seconda testa di serie Simona Waltert all’esordio. “Non è mai facile giocare contro una connazionale, sono molto contenta di come ho gestito i momenti chiave del match – le parole della numero 264 WTA dopo la vittoria ottenuta per 6-3 7-5 -. Simona la conoscevo meglio come persona che come tennista, non ci è capitato spesso di giocare contro. Sono molto contenta di come ho iniziato la stagione e sono onorata dell’aiuto che mi sta dando in campo Heinz Günthardt, è una grande persona e naturalmente una figura come lui può aiutarmi molto”. L’atleta seguita dall’ex numero 22 del mondo e capitano della nazionale svizzera di Billie Jean King Cup, al secondo turno affronterà l’ex 39 WTA Fiona Ferro.

I risultati di mercoledì 12 aprile

1° turno

Nadia Podoroska (1) b. Tessah Andrianjafitrimo (Q) 7-6(4) 5-7 6-2

Anastasia Tikhonova b. Conny Perrin (Q) 4-6 6-3 7-6(6)

Jana Fett (Q) b. Sebastianna Scilipoti (WC) 6-1 6-0

Elina Avanesyan (5) b. Michaela Bayerlova (Q) 6-3 6-1

Mirra Andreeva (Q) b. Jenny Duerst (WC) 6-3 6-2

Alexandra Ignatik b. Alexandra Eala 6-0 6-2

Elina Svitolina (WC) b. Elena Gabriela Ruse (7) 6-4 6-2

Raluca Serban (6) b. Lena Papadakis (Q) 6-1 6-3

Darja Semenistaja b. Alice Tubello (Q) 7-5 6-4

Fiona Ferro (Q) b. Dalila Jakupovic 6-4 3-6 6-4

Céline Naef (WC) b. Simona Waltert (2) 6-3 7-5